Жорсткий карантин у Еквадорі: чому людей годинами тримають в аеропорту

Українська емігрантка Алла розповіла про карантинні обмеження в Еквадорі.

Еквадор не розслаблявся весь час пандемії. Навіть сьогодні там діє комендантська година, а на власному авто можна пересуватися лише через день.

Сьогодні наша героїня розкаже про жорсткий карантин, а також відповість на питання, чому в еквадорському аеропорту людей тримають 4 години, а в мексиканському 7 і більше? Чому по прильоту в Еквадор приїжджі можуть заселитися лише в конкретні готелі? Та чому виїхати з еквадорського аеропорту вночі можна лише на таксі?

Суворий карантин триває

Самі еквадорці не поспішають розлучатися з масками та пересідати в громадський транспорт навіть попри те, що власними автівками їм дозволено пересуватися лише через день.

Більшість людей користується послугами таксі або своєю автівкою та намагаються не виходити з дому без потреби – каже Алла.

Як змінилось авіа-життя?

Українка розповіла, що в сучасних реаліях дуже складно, дорого і заморочливо прилетіти до Еквадору. Каже, що за не більш, ніж сім днів до відльоту до Еквадору потрібно зробити ПЛР-тестування.

Карантинні нововведення значно подовжують перебування в аеропорту. Алла каже, що люди годинами чекають поки їх випустять на волю.

В аеропорту Еквадору напружена ситуація. Щоб пройти перевірку, доведеться просидіти години три-чотири. Спочатку перевіряють температур, потім наявність тесту на Covid-19 і чи не вийшов його термін дії, потім причини вашого прильоту до країни. Та справа в тому, що все це робить одна особа, а кількість пасажирів більше сотні, – поділилась дівчина.

Та після визволення аеропорту на вас чекають чергові пригоди, адже через карантин міжський транспорт майже не працює, і дістатись до аеропорту чи з нього можна за допомогою власної автівки або таксі

Своєю автівкою можна користвуватися через день, тому можуть виникнути із цим проблеми. А якщо ви живите достатньо далеко від аеропорту, таксі обійдеться досить дорого. Наприклад, таксі від аеропорту Кіто до мого будинку обійдеться у 200 доларів, – каже Алла.

Комендантська година

Якщо ваш літак приземлився вдень, то вам дуже пощастило. Бо добиратись із аеропорту вночі доволі складно.

З 11 вечора до 5-ої ранку діє комендантська година, а майже всі літаки прибувають вночі. Таким чином, таксі треба замовляти заздалегідь, щоб водій міг підготувати належний документ з вашими даними, аби не мати проблем із поліцією, – ділиться українка.

Двотижнева самоізоляція

Навіть, якщо людина витримала випробування аеропортом і змогла виїхати з нього – розслаблятися зарано. Попереду 14 днів самоізоляції.



Якщо ви маєте житло в Еквадорі чи зарезервований готель з особливого списку, то повинні будете пройти 14 днів самоізоляції там. Якщо ви не маєте куди їхати, то в аеропорту вам дадуть список готелів столиці, де ви маєте пройти обов’язковий двотижневий карантин за свій кошт, – розповідає українка.

Більше цікавого про життя в Еквадорі під час пандемії коронавірусу дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому навіть старі автомобілі у Пуерто-Ріко коштують не менш, ніж 18 тисяч доларів.

Фото: Unsplash

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