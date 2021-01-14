Країна карнавалів: як відзначають свята в Еквадорі

Українська емігрантка про найяскравіші свята Еквадору.

Еквадор відомий світу своїми феєричними карнавалами й непересічними традиціями.

Алла живе в Еквадорі вже сім років. Там вона займається графічним дизайном та викладає танці.

Сьогоді вона розповіла, як еквадорці зустрічають Новий рік та чим славляться їхні карнавали.

Особливий початок року

В Еквадорі, як і в багатьох країнах світу, рік починається з гучного новорічного застілля або вечірки.

Головна відмінність еквадорського нового року від українського – це те, що його неможливо уявити без ляльки пап’є-маше та звичаю одягати особливу спідню білизну.

Новий рік святкують у ресторанах, подорожуть з родиною або ідуть із друзями на вечірку. Цікавий звичай – палити ляльку з пап’є-маше після дванадцятої ночі. Таким чином проводжають старий рік. Ще одна традиція – одягати білизну особливого кольору: червоного – для залучення любові, жовтого для добробуту, зеленого – для зміцнення здоров’я у новому році, – розповідає Алла.

Чим вражають карнавали

Друге за чергою важливе еквадорське гуляння – це карнавал.

Конкретної дати для Карнавалу не існує, його проводять десь у лютому-березні, за тиждень до початку великого римо-католицького посту.

У дні карнавалу еквадорці обов’язково обливають одне одного водою, часто не дуже чистою.

Втім, є ще більш неприємна річ, аніж душ із брудної води – це коли обсипають борошном або обкидають яйцями.

Дуже дивне свято, на мою думку. Мені не подобається, коли кидаються яйцями або обливаються брудною водою, як у нашому містечку. А може, я просто не розумію смаку життя. Карнавал – це справжнє свято для тих, хто має готелі, ресторани, бари, бо приїздить дуже багато відпочивальників, – ділиться жінка.

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Дивіться у відео.

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