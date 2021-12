Ворожіння на Новий рік 2022: 5 цікавих та простих ідей

Новорічне ворожіння: 5 легких та цікавих ідей на Новий рік 2022

Незабаром Новий рік — це чарівне свято приходить у кожну родину.

Всі збираються, щоб відсвяткувати цю подію, як не крути хочеться провести час казково.

Якщо ти любитель містики і хочеш спробувати зазирнути у майбутнє — чому б ні?

Ранок у Великому місті приготував для тебе 5 цікавих Новорічних ворожінь, які ти можна випробувати на Новий рік.

Мабуть, це одне з найвідоміших новорічних ворожінь. Усе що тобі потрібно – це папірець, келих шампанського і, звісно, ​​саме бажання.

Під час бою курантів підпалюєш папір, висипаєш попіл у шампанське і швидко випиваєш.

Вся процедура повинна відбутися протягом хвилини.

Почни підготовку за кілька хвилин до бою курантів, щоб рівно о дванадцятій уже випити келих.

Сенс гадання в тому, щоб збулося бажання, що було написане на папірці.

Встигнеш — бажання збудеться, якщо ні, наступного року будь будь жвавішим.

Це досить цікава та незвичайна процедура, слід до неї підготуватися заздалегідь та знайти старовинні монети.

Пошукай у себе чи у батьків вдома, або відвідай бабусю, врешті-решт, у неї таке добро точно можна знайти.

У крайньому випадку, якщо пошуки марні, то для Новорічного ворожіння на кохання зійде звичайна монета.

Тільки заздалегідь потрібно підзарядити її своєю енергетикою. Для цього носи її протягом тижня десь ближче до тіла.

Якщо маєш кохану людину, попроси, щоб вона кілька хвилин потримала монету у себе в руці

Все готово, слідкуй за годинником, бо ворожіння починається опівночі.

За п’ять хвилин до бою курантів підготуй біле блюдце та чорну туш, або щось темне, чим можна позначити кордони.

Постав блюдце на стіл і умовно поділи його на чотири рівні зони, на кожній із сторін напиши: він, ми, я, вона.

Монетку, постав на ребро в центр блюдечка і рівно опівночі крутни його.

Прослідкуй, у який із секторів покотилася монета.

Якщо це він — у тебе можуть бути проблеми у відносинах, якщо вона — скоро вас відвідає суперниця, сектор ми — все у вас буде чудово, і, нарешті я — десь глибоко, всередині сидить проблема саме в тобі, тому слід задуматися…

Коли монетка лягає одразу на два сектори, все згідно з законами геометрії: якщо більшість монети лежить в одному з секторів, то ворожіння справедливо рахувати за результатом розташування копійки на блюдці.

Підготуй папірці, на яких будуть написані твої найважливіші бажання. Якщо їх багато, то ніхто не забороняє писати усі, головне, щоб папірці були різні.

Після того, як усі бажання розписані, поклади їх під подушку, а зранку першим ділом засунь туди руку.

Перший папірець, який трапиться, і буде тим бажанням, яке здійсниться у Новому році.

Для ворожіння знадобляться одна монета й три тарілки

Обов’язково подбай про те, щоб поряд був помічник.

Попроси його, щоб поклав монету під одну з тарілок, а ти маєш залишити кімнату, де буде проходити ворожіння.

Коли повернешся, спробуй вгадати, де саме знаходиться монетка.

Якщо все вийшло з першого разу, то можеш не турбуватися: у Новому році ти твоє багатство до тебе прийде.

Якщо монетку вдалося знайти з другої спроби, то і тут не варто сумувати: багатства буде не так багато, але вистачить на твої потреби.

Якщо тільки з третього разу вдалося знайти монету, тобі доведеться не дуже солодко. Гроші, звісно, ​​будуть, але зовсім невеликі.

Тому, добре старайся та випробуй свою інтуїцію.

Для цього ворожіння знадобиться помічник. Попроси його зав’язати тобі очі щільною тканиною і добре розкрутити тебе за годинниковою стрілкою.

Після цього тобі слід підійти до ялинки і зняти з неї іграшку. Важливо не перебирати, а взяти першу, до якої торкнулася рука.

Роль грає колір іграшки, якщо вона біла — змін у особистому житті тобі у цьому році не буде.

Якщо чорна — попереду нещасливе кохання, червона — скоро зустрінеш свою долю.

Зелена — обіцяє бурхливі почуття починаючи з новорічної ночі.

Трапилася фіолетова іграшка — значить, може прийти холод у стосунках.

Срібляста або золота — говорить про зустріч із достойним нареченим.

Головне, не вішати на ялинку лише золоті та сріблясті прикраси, чим більше кольорів, тим краще 🙂

Тож, готуйся до Нового року, обирай ворожіння, яке тобі точно підійде, та використовуй його з користю, а ми тобі в цьому допоможемо.

Фото: Unsplash

Марина Максакова

