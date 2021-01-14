Ворожіння на кохання у Старий Новий рік: що робити та як дізнатися ім’я судженого

Ще з давніх часів молодь ворожила на кохання на Старий Новий рік. Це робили в ніч з 13 на 14 січня.

Ранок у Великому Місті дізнався, що потрібно для цього робити. Ворожитимеш? Тоді читай про це нижче.

Ворожіння на кохання на Старий Новий рік

Ворожіння на ім’я

Якщо хочеш дізнатися ім’я свого майбутнього чоловіка, вийди на вулицю і запитай першого зустрічного, як його звати.

Ворожіння на персні

Дівчата повинні катати його по підлозі. Якщо у когось перстень покотиться до дверей, тоді дівчина незабаром вийде заміж.

Ворожіння на картах

Ворожіння на картах. Для цього потрібно перед сном покласти під подушку карти, на яких зображені королі, а вранці навпомацки дістати одну.

Якщо витягнеш піку, то чоловік буде старим і ревнивим. Якщо трефа, чоловік буде військовим.

Якщо бубна, то буде красивим і бажаним, а якщо черва, то чекай молодого багатія.

Ворожіння на зерні

Візьми глибоку посудину/банку, насип туди будь-якого зерна та постав питання у думках.

Після цього тобі потрібно дістати звідти жменьку крупи і перерахувати. Якщо вийде парна кількість, то відповідь позитивна, якщо непарна, то негативна.

Ворожіння на варениках

Цей метод найбільш популярний.

Господиня дому повинна запросити гостей і приготувати для них вареники з картоплею та маленьким сюрпризом. Запрошені не повинні знати, що їм попадеться.

До кожного вареника з картоплею додай: нитку, хлібну скоринку, перстень, монету, укроп, ґудзик, лавровий лист, яблуко, капусту, моркву, ізюм, перець, сіль, муку, карамель, клюкву, горіх, огірок, рис, горох, тісто, часник, солодку начинку, зерно.

Значення того, що попадеться:

Нитка – до подорожей

Хлібна скоринка – рік буде благополучним

Перстень – незабаром весілля

Монета – до багатства

Укроп – буде міцне здоров’я

Ґудзик – до обновок

Лавровий лист – кар’єрний ріст, успіх і популярність

Яблуко – життя буде спокійним

Капуста – до сімейного щастя

Морква – познайомишся з цікавою людиною

Ізюм – будуть нові спокуси, захоплення у новому році

Перець – різкі переміни

Сіль – сварок не оминути

Мука – будеш весь рік мучитись

Карамель – очікуй великого кохання

Клюква – кохання буде з однієї сторони

Горіх – з’являться прихильники

Огірок – до успіху

Рис – до радості

Горох – будуть подорожі

Тісто – чекай поповнення у родині

Часник – з’являться складнощі

Солодка начинка – новий рік буде забезпеченим і успішним

Зерно – до грошей

Тепер ти знаєш, як гадати на кохання на Старий Новий Рік. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

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Фото: Pixabay

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