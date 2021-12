У якій сукні зустрічати Новий Рік 2022? Гайд по святкових фасонах та кольорах

Стильні суккні на новорічну вечірку 2022.

До Нового Року залишилось менше місяця, а, отже, саме час подумати про святкове вбрання.

Ранок у Великому Місті вирішив допомогти тобі із цим відповідальним завданням.

Що одягнути, аби задобрити Тигра і вразити всіх гостей наповал?

Ловий добірку найкращих новорічних сукенок.

Оскільки господарем 2022 року є Блакитний Водяний Тигр, то і над відтінком-фаворитом новорічної ночі довго гадати не треба.

Але що, як колір небесної блакиті тобі не імпонує?

Тоді зверни увагу на не менш ефектні та елегантні відтінки, як-от:

Почнемо з просто таки магічного варіанту!

Сукенка на запах довжини міді виглядає мега романтично, а ще — має талант приховувати недоліки.

Отже, ідеально підійде для часів поїдання олів’є…

Талантом приховувати недоліки сукня-комбінація у стилі білизни не наділена, проте як же красиво вона підкреслює форми!

Її мінімалізм дозволить тобі на повну розігнатись із прикрасами.

Не хвилюйся, нудно від твого вигляду нікому не стане…

Хочеш чогось у міру екстравагантного?

Тоді обери цікавий фасон сукні на одне плече.

Така модель і є синонімом до слова “свято”!

Універсальним варіантом для стильних вечірок вже кілька сезонів поспіль залишається сукня-блейзер.

У ній ти виглядатимеш неперевершено.

А ще ходять чутки, ніби вона підвищує рівень внутрішньої впевненості. Бажаєш їх перевірити?

Жоден Новий Рік не обходиться без блискіток.

І цілком зрозуміло, чому.

Вони мерехтять, переливаються і максимально доречно вписуються у загальну атмосферу свята.

Ура, плісе знову в моді!

А це означає, що любителі повітряних спідниць обов’язково мають розглянути даний варіант.

Повір, у сукні-плісе ти почуватимешся і комфортно, і по-королівськи.

Справжні фахівці знають, що синонімом до слова розкіш є “оксамит”.

Тому, якщо хочеш зачарувати гостей, тоді роби ставку на цю тканину.

Увага! Є ризик на довго залипнути у дзеркало і запізнитись на новорічну вечірку…

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що рік Чорного Тигра готує для всіх знаків зодіаку.

Фото: Pexels

