Вихідні в січні 2022: скільки будемо відпочивати на зимові свята

Скільки українці будуть відпочивати в січні 2022 року? Ранок у Великому Місті підготував календар вихідних днів.

У січні 2022 року на нас чекає 12 вихідних днів, зокрема 2 вікенди будуть довгими – по 3 дні поспіль.

3 січня – 1 січня цьогоріч приходиться на суботу, тож вихідний день було перенесено на понеділок. Таким чином, українці відпочивали 3 дні поспіль – з 1 по 3 січня.

7 січня – православні та греко-католики святкують Різдво. Цьогоріч воно випадає на п’ятницю, тож знов матимемо довгий вікенд – з 7 по 9 січня.

Таким чином, вихідними днями в січні 2022 будуть: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 число.

Бажаємо радісних зимових свят! Проведи їх приємно і з користю та читай інші наші матеріали.

Фото: Unsplash

