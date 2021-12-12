“Суджений мій, ряджений”. Найпопулярніші гадання на День святого Миколая

День Святого Миколая — це релігійне свято, яке щороку відзначається 19 грудня.

Традиційно у цей день дітлахи чекали на свої гостинці, а молодь збиралася по хатах, щоб ворожити.

І хоч церква вперто боролася із гаданнями, називаючи їх гріхом, охочих дізнатися свою долю або ім’я судженого не поменшало.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, якими саме ворожіннями займались наші пращури.

Ворожіння на кохання на День святого Миколая

На обручці

Коли справа доходила до гадання на майбутню пару, то під руки йшло все.

У тому числі обручки щасливих заміжніх подруг.

Щоб дізнатися, чи вийде дівчина заміж потрібно було підвісити перстень на власне волосся і тримати його над склянкою з водою:

якщо обручка вдариться об край склянки, то цього року дівчина заміж не вийде;

якщо колечко крутиться швидко, але не торкається склянки, то скоро буде весілля;

якщо ж обручка рухається повільно, то дівчина вийде два рази заміж.

Із кухонним ножем

Це гадання залишається доволі популярним сьогодні і полягає воно ось в чому:

Кухонний ніж потрібно покласти у центр обробної дошки. Краї дощечки необхідно обкласти папірцями з відповідями “так”, “ні”, “потерпи”, “цурайтесь хибних друзів”, “чекайте доброї новини”, “прийде лист”, “успіх у справах”, “гість, якого не чекали”, “любов”, “за журбою радість”, “новий шанувальник”, “несподівана зустріч”, “довга дорога”. Крутити потрібно три рази, щоб отримати відповідь на своє питання.

На перехресті

Тепер перейдемо до ворожіння, яке підійде справжнім сміливицям.

Опівночі потрібно вийти на перехрестя і уважно прислухатися, що відбувається навколо.

Якщо дівчина почує веселий сміх — то рік буде вдалим і, швидше за все, вона вийде заміж.

Якщо плач — то весілля в цьому році буде не в неї.

Із люстерцем

Гадання з дзеркалом завжди користувались особливою популярністю.

Для цього тобі знадобиться люстерко і інструкція:

Дочекайся, поки на небі чітко виднітиметься місяць.

Після цього візьми дзеркало і поставити його так, щоб було видно відображення місяця.

Стеж за відображенням, і незабаром побачиш не один, а одразу кілька світил.

Необхідно порахувати, скільки місяців привиділося — це число розповість про те, наскільки великою буде твоя власна сім’я.

На папері

Закінчимо класикою — ворожінням на папері.

Щоб дізнатися ім’я майбутнього чоловіка, візьми будь-який папір і наріж його смужками. На кожному папірці, абсолютно не замислюючись, напиши чоловіче імена. Закрути паперові смужки з іменами, перемішай і поклади їх під подушку. Вранці наступного дня витягни будь-який папірець. Ім’я, яке написане на вибраній смужці і буде ім’ям твого майбутнього чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми публікували історія і традиції свята Миколая.

Фото: Pexels

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