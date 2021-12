“Суджений мій, ряджений”. Найпопулярніші гадання на День святого Миколая

День Святого Миколая — це релігійне свято, яке щороку відзначається 19 грудня.

Традиційно у цей день дітлахи чекали на свої гостинці, а молодь збиралася по хатах, щоб ворожити.

І хоч церква вперто боролася із гаданнями, називаючи їх гріхом, охочих дізнатися свою долю або ім’я судженого не поменшало.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, якими саме ворожіннями займались наші пращури.

Коли справа доходила до гадання на майбутню пару, то під руки йшло все.

У тому числі обручки щасливих заміжніх подруг.

Щоб дізнатися, чи вийде дівчина заміж потрібно було підвісити перстень на власне волосся і тримати його над склянкою з водою:

Це гадання залишається доволі популярним сьогодні і полягає воно ось в чому:

Тепер перейдемо до ворожіння, яке підійде справжнім сміливицям.

Опівночі потрібно вийти на перехрестя і уважно прислухатися, що відбувається навколо.

Якщо плач — то весілля в цьому році буде не в неї.

Гадання з дзеркалом завжди користувались особливою популярністю.

Для цього тобі знадобиться люстерко і інструкція:

Закінчимо класикою — ворожінням на папері.

Фото: Pexels

