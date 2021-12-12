“Суджений мій, ряджений”. Найпопулярніші гадання на День святого Миколая

День Святого Миколая — це релігійне свято, яке щороку відзначається 19 грудня.
Традиційно у цей день дітлахи чекали на свої гостинці, а молодь збиралася по хатах, щоб ворожити.
І хоч церква вперто боролася із гаданнями, називаючи їх гріхом, охочих дізнатися свою долю або ім’я судженого не поменшало.
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, якими саме ворожіннями займались наші пращури.Також по темі: Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат Магічна ніч: кращі подарунки на День святого Миколая для дорослих та дітей Казкова та атмосферна: топ-7 ідей для зимової фотосесії
Ворожіння на кохання на День святого Миколая
На обручці
Коли справа доходила до гадання на майбутню пару, то під руки йшло все.
У тому числі обручки щасливих заміжніх подруг.
Щоб дізнатися, чи вийде дівчина заміж потрібно було підвісити перстень на власне волосся і тримати його над склянкою з водою:
- якщо обручка вдариться об край склянки, то цього року дівчина заміж не вийде;
- якщо колечко крутиться швидко, але не торкається склянки, то скоро буде весілля;
- якщо ж обручка рухається повільно, то дівчина вийде два рази заміж.
Із кухонним ножем
Це гадання залишається доволі популярним сьогодні і полягає воно ось в чому:
- Кухонний ніж потрібно покласти у центр обробної дошки.
- Краї дощечки необхідно обкласти папірцями з відповідями “так”, “ні”, “потерпи”, “цурайтесь хибних друзів”, “чекайте доброї новини”, “прийде лист”, “успіх у справах”, “гість, якого не чекали”, “любов”, “за журбою радість”, “новий шанувальник”, “несподівана зустріч”, “довга дорога”.
- Крутити потрібно три рази, щоб отримати відповідь на своє питання.
На перехресті
Тепер перейдемо до ворожіння, яке підійде справжнім сміливицям.
Опівночі потрібно вийти на перехрестя і уважно прислухатися, що відбувається навколо.
Якщо дівчина почує веселий сміх — то рік буде вдалим і, швидше за все, вона вийде заміж.
Якщо плач — то весілля в цьому році буде не в неї.
Із люстерцем
Гадання з дзеркалом завжди користувались особливою популярністю.
Для цього тобі знадобиться люстерко і інструкція:
- Дочекайся, поки на небі чітко виднітиметься місяць.
- Після цього візьми дзеркало і поставити його так, щоб було видно відображення місяця.
- Стеж за відображенням, і незабаром побачиш не один, а одразу кілька світил.
- Необхідно порахувати, скільки місяців привиділося — це число розповість про те, наскільки великою буде твоя власна сім’я.
На папері
Закінчимо класикою — ворожінням на папері.
- Щоб дізнатися ім’я майбутнього чоловіка, візьми будь-який папір і наріж його смужками.
- На кожному папірці, абсолютно не замислюючись, напиши чоловіче імена.
- Закрути паперові смужки з іменами, перемішай і поклади їх під подушку.
- Вранці наступного дня витягни будь-який папірець.
- Ім’я, яке написане на вибраній смужці і буде ім’ям твого майбутнього чоловіка.
Нагадаємо, раніше ми публікували історія і традиції свята Миколая.
Фото: Pexels