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ICTV Ранок 29.12.2021 08:45
29.12.2021 08:45
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Як розколоти кокос: покрокова інструкція

Як розколоти кокос: покрокова інструкція

Як швидко відкрити кокос? Не всі знають, як впоратися з цим смачним та ароматним горіхом. Та насправді – це дуже просто.

Ранок у Великому Місті підготував покрокову інструкцію, яка допоможе вам впоратися з кокосовим горіхом за лічені хвилини.

Як обрати кокос?

Але спочатку скажемо кілька слів про те, як обрати кокос. Зверніть увагу на такі ознаки.

  • Поверхня горіха повинна мати гладеньку шкарлупу без тріщин
  • Потрясіть кокос та прислухайтесь: усередині має відчуватися рух кокосового молока. Горіх без нього купувати не варто – є висока імовірність, що він лежить на прилавку не один місяць.
  • Молочко не повинно протікати. Якщо є вологі місця – горіх може бути зіпсованим.

Як розколоти кокос?

Крок 1 – випити кокосове молоко

У кокоса є три чорних точки. Дві з них покрито щільною шкарлупою. А от третя – нічим не вкрита.

Знайдіть її, розковиряйте гострим ножем та через отвір вилийте кокосове молоко в склянку.

Якщо хочете випити молочко через трубочку просто з кокоса – доведеться розковиряти ще один отвір.

Ще дещо складніше, але теж цілком реально.

кокос фото

Крок 2 – знайти слабке місце

Кокосовий горіх знається неприступним і надзвичайно міцним. Але навіть він має своє слабке місце.

Воно знаходиться приблизно на одну третину відстані від трьох чорних точок до іншого кінця. Туди і будемо бити.

Крок 3 – розбити кокос

Покладіть горіх на рівну поверхню і намітьте точку удару. Візьміть великий ніж і вдарте його тупим боком в означене місце.

Після цього – трохи поверніть кокос і вдарте ще раз. Повторюйте цю маніпуляцію, поки в кокосі не з’явиться тріщина.

Після цього залишиться просто вставити ніж у цю тріщину – і розколоти кокосовий горіх на дві рівні половинки.

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Як відділити м’якоть кокоса?

Варіант 1. Гострим ножем проріжте м’якоть до самої шкарпупи і відокремте її.

Варіант 2. Після того, як кокос розколеться, нагрійте його до 180 градусів. У цьому випадку м’якоть відокремиться майже без зусиль.

Після цього почистіть м’якоть від темної шкірки ножем або картоплечисткою.

І – смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості мандарінів.

Фото: Pixabay

 

Аліна Литвиненко

 

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Теги: Аліна Литвиненко
29.12.2021 08:45



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