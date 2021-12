Як розколоти кокос: покрокова інструкція

Як швидко відкрити кокос? Не всі знають, як впоратися з цим смачним та ароматним горіхом. Та насправді – це дуже просто.

Ранок у Великому Місті підготував покрокову інструкцію, яка допоможе вам впоратися з кокосовим горіхом за лічені хвилини.

Але спочатку скажемо кілька слів про те, як обрати кокос. Зверніть увагу на такі ознаки.

У кокоса є три чорних точки. Дві з них покрито щільною шкарлупою. А от третя – нічим не вкрита.

Знайдіть її, розковиряйте гострим ножем та через отвір вилийте кокосове молоко в склянку.

Якщо хочете випити молочко через трубочку просто з кокоса – доведеться розковиряти ще один отвір.

Ще дещо складніше, але теж цілком реально.

Кокосовий горіх знається неприступним і надзвичайно міцним. Але навіть він має своє слабке місце.

Воно знаходиться приблизно на одну третину відстані від трьох чорних точок до іншого кінця. Туди і будемо бити.

Покладіть горіх на рівну поверхню і намітьте точку удару. Візьміть великий ніж і вдарте його тупим боком в означене місце.

Після цього – трохи поверніть кокос і вдарте ще раз. Повторюйте цю маніпуляцію, поки в кокосі не з’явиться тріщина.

Після цього залишиться просто вставити ніж у цю тріщину – і розколоти кокосовий горіх на дві рівні половинки.

Варіант 1. Гострим ножем проріжте м’якоть до самої шкарпупи і відокремте її.

Варіант 2. Після того, як кокос розколеться, нагрійте його до 180 градусів. У цьому випадку м’якоть відокремиться майже без зусиль.

Після цього почистіть м’якоть від темної шкірки ножем або картоплечисткою.

І – смачного!

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

