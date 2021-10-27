Для щитоподібної залози і не тільки: корисні властивості фейхоа

Фрукт цієї осені – фейхоа. Він має безліч корисних властивостей. Чому його потрібно їсти? Ранок у Великому Місті готовий тобі розповісти. Читай нижче.

Фейхоа – надзвичайно корисний екзотичний фрукт із оригінальним смаком. Його ягоди яскраво-зелені, продовгуваті, із кисло-солодкою ароматною м’якоттю.

Його батьківщина – південна Америка. Втім, сьогодні фейхоа вирощують у багатьох країнах із субтропічним кліматом, зокрема в Арербайджані та Грузії.

Корисні властивості фейхоа

Фейхоа містить рекордну кількість йоду, та ще й у легкозасвоюваній формі. Це робить цого відмінною профілактикою хвороб щитоподібної залози, а також може бути допоміжним засобом у їх лікуванні.

Цей екзотичний фрукт містить клітковину, а вона дуже корисна для нашого шлунку. Якщо періодично стикаєшся із проблемою вздуття живота, тоді прийшов час їсти фейхоа.

Підвищує гемоглобін і зміцнює імунітет.

Сприяє покращенню пам’яті. До складу цього фрукта входять корисні антиоксиданти, які впливають на нервову систему.

Фейхоа містить йод, цинк, марганець, мідь, залізо, фосфор, калій, магній, натрій, фолієву та яблучну кислоту, вітаміни С, РР, В1, В2, В3, В5, В6.

Цей фрукт підвищує рівень насичення клітин киснем. Це зменшує вплив вільних радикалів на організм, а отже й ризик зростання ракових клітин.

Фейхоа – продукт низькокалорійний і водночас ситний. А ще він знижує напади голоду! Саме тому він може стати улюбленим смаколиком для тих, хто хоче схуднути.

Окрім того, фейхоа можна використовувати у вигляді маски для обличчя. Вона буде зволожувати та омолоджувати шкіру обличчя.

Як їсти фейхоа

Фейхоа можна сміливо їсти зі шкіркою – вона дуже корисна та містить сильні антиоксианти, що запобігають появі онкології.

Щоправда, через терпкуватий смак шкірка плоду може не всім прийтися до смаку. Тоді її можна зчистити, висушити і додавати до чаю під час заварювання.

Також фейхоа можна перемолоти на м’ясорубці з цукром або медом у пропорції 1:1. У холодильнику таке “варення” зберігатиметься цілу зиму.

Шкірка фейхоа володіє трохи терпким, терпким смаком, тому може зробити смак десерту трохи грубіше.

Кому не можна їсти фейхоа – протипоказання

Плоли фейхоа варто з обережністю вживати при таких хворобах:

Гіпертеріоз

Вагітність та період лактації

Індивідуальна непереносимість

Тепер ти знаєш, які корисні властивості має фейхоа. Користуйся нашими порадами і читай інші матеріали.

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Фото: Pexels

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