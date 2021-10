Для щитоподібної залози і не тільки: корисні властивості фейхоа

Фрукт цієї осені – фейхоа. Він має безліч корисних властивостей. Чому його потрібно їсти? Ранок у Великому Місті готовий тобі розповісти. Читай нижче.

Фейхоа – надзвичайно корисний екзотичний фрукт із оригінальним смаком. Його ягоди яскраво-зелені, продовгуваті, із кисло-солодкою ароматною м’якоттю.

Його батьківщина – південна Америка. Втім, сьогодні фейхоа вирощують у багатьох країнах із субтропічним кліматом, зокрема в Арербайджані та Грузії.

Окрім того, фейхоа можна використовувати у вигляді маски для обличчя. Вона буде зволожувати та омолоджувати шкіру обличчя.

Щоправда, через терпкуватий смак шкірка плоду може не всім прийтися до смаку. Тоді її можна зчистити, висушити і додавати до чаю під час заварювання.

Також фейхоа можна перемолоти на м’ясорубці з цукром або медом у пропорції 1:1. У холодильнику таке “варення” зберігатиметься цілу зиму.

Шкірка фейхоа володіє трохи терпким, терпким смаком, тому може зробити смак десерту трохи грубіше.

Плоли фейхоа варто з обережністю вживати при таких хворобах:

Тепер ти знаєш, які корисні властивості має фейхоа. Користуйся нашими порадами і читай інші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з хурми.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.