Як вибрати смачну хурму: 3 прості поради

Як правильно вибрати хурму? Цим питанням часто задаються ті, хто любить посмакувати незвичайною ягодою.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька простих порад, щоб тобі більше не доводилось довго стояти перед прилавком. Тому читай і поспішай до магазину.

Якщо ягода м’яка, то вона стигла, а якщо ні, то краще їй ще полежати на відкритому місці при кімнатній температурі.

Якщо вони зеленого кольору і виглядають так, наче лиш зірвали з дерева, то ягода ще не спіла.

Але якщо вони будуть підсохлими, то без вагань можеш купувати. Хурма повинна бути солодкою.

І ще одна тобі порада, якщо хочеш переконатися, що хурма не обприскана хімікатами, то вибирай таку, де видно напилення.

На прилавках магазинів смачна і достигла ягода з’являється тоді, коли на вулиці проявляється перший морозець.

Отож, тепер ти знаєш, як правильно вибирати хурму. Сподіваємось, тобі знадобились наші поради. Радимо почитати інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які фрукти треба їсти в холодні пори року.

Фото: Pixabay

