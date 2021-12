Дива, чаклунство, чарівництво: Книги про магію

Список книг про магію, чародійок та чаклунів. Ранок зібрав найактуальнішу та найчарівнішу літературу для твого відпочинку.

Втомився(лася) від буденності?

Вважаєш себе справжнім книголюбом та книгоманом?

Тоді тобі обов’язково слід ознайомитись з нашим топом книг про магію:

Повне зібрання (7 книг)

Автор: Джоан Кетлін Роулінг

Жанр: фентезі

Сюжет: Історія-хроніка пригод хлопчика Гаррі та його друзів.

Їх боротьба з темним чаклуном Волан-де-Мортом, який мріє отримати безсмерття і поневолити магічний світ.

Ці бестселери не можна пропустити.

Заварюй чай, запасайся смаколиками та поринай у магічний світ пригод разом з Гаррі.

Автор: Пауло Коельйо

Жанр: роман, художня видумка

Сюжет: Розповідь про загадкову дівчину Афіну. Хто вона?

Донька циганки і невідомого англійця? Мандрівниця-авантюристка? Жриця «Великої Матері»? – Невідомо.

Загадковий, унікальний сюжет у поєднанні з філософськими ідеями.

Що може бути краще для спокійного та затишного вечора?

Завершуй свої справи та починай читати книгу.

Автор: Анджей Саповський

Жанр: фентезі

Сюжет: Історія про відьмака Геральда з Рівії, наділеного підвищеною фізичною силою, магічними навичками та винятковою витривалістю.

Світовий бестселер, який не залишить байдужим.

Мерщій читай та став свою оцінку цій літературі.

Автор: Джон Роналд Руел Толкін

Жанр: фентезі, роман-трилогія

Сюжет: Історія про боротьбу за Перстень Влади, що випадково потрапив до рук гобіта Більбо Торбина.

А саме він потрібен Темному Володареві для того, щоб завоювати увесь світ.

Цікава, захоплююча, фантастична розповідь, що змусить тебе поринути в інший, магічний світ.

Автор: Террі Пратчетт

Жанр: фентезі

Сюжет: Розповідь про молодого хлопця на ім’я Мор, який стає підмайстром Смерті.

Смерть вперше взяв відпусту і тепер його роботу необхідно виконувати Мору.

Однак, працюючи замість Смерті, хлопець стає все більше схожим на нього.

Що ж буде далі?

Зможеш дізнатися, тільки прочитавши книгу. Починай знайомитись із захоплюючою історією.

Автор: Карлос Луї Сафон

Жанр: містика

Сюжет: Розповідь про Макса та його родину, які переїхали до тихого прибережного містечка.

Але тут відбувається щось дивне. Скульптури, вулички, будівлі — наче живі…

Для того, щоб поринути у містичну атмосферу, тобі точно необхідно почати читати цей твір.

Автор: Кетрін Ласки

Жанр: фентезі

Сюжет: Серія книг про світ мудрих сов.

Головним персонажем є Совеня Сорен, який був викрадений та потрапив в академію Сант-Еголіус.

Які пригоди чекають сов? Хто такі вартові та як вони допоможуть героям?

Дізнатись це зможеш тільки прочитавши серію книг Кетрін Ласки. Тому не думай, а знайомся з чаріним світом авторки.

Усі частини

Автор: Клайв Стейплз Льюїс

Жанр: фентезі

Сюжет: Історія дитячих пригод у казковій країні під назвою Нарнія, де тварини можуть говорити, магія нікого не дивує, а добро бореться зі злом.

Зацікавило?

Автор: Джордж Реймонд Річард Мартін

Жанр: фентезі

Сюжет: Історія про лордів та героїв, магів, воїнів та вбивць.

Розповідь про принца драконів, який бажає повернути втрачений трон. Трагедії, інтриги, зради…

Усе зрозумієш, коли почнеш читати книгу.

Її не можна залишити без уваги, тому приділи вечір цьому літературному шедевру.

Перша книга «чорнильної» трилогії

Автор: Корнелія Функе

Жанр: фентезі

Сюжет: Палітурник Мортімер та його дочка Мегі переживають магічні, надзвичайні події, адже чоловік має дар.

Який дар та як він вплинув на життя героїв?

Їх пригоди, магія, чарівність — це все та навіть більше в книзі.

Отож, книголюб, цей «магічний» топ саме для тебе.

Відволікайся від рутини, бери смаколики, обирай щось з нашого списку та насолоджуйся атмосферою дива та чарівності.

До того ж, існують додатки для зручного пошуку та читання книг.

Нагадаємо, раніше ми писали про телеграм-канали на будь-який смак.

Фото: Pexels, IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.