Топ-3 книги про моду: шлях від революції до мас-маркету

З початку XX століття мода почала стрімко змінюватись. На зміну тугому корсету, що не давав вільно дихати, прийшли вільні костюми “з чоловічого плеча”.

Потім відмова від пишних перук, скоротилася довжина сідниці та мейнстрім на “джинс”.

Ранок у Великому Місті підготував добірку книг, які допоможуть розібратись в історії та сучасному стані моди.

У книзі вміщена різноманітна інформація про предмети гардеробу, які є у кожного з нас.

Це не просто розповідь про якусь окремо взяту річ — у своїй книзі Тім Ганн розповідає історію речей, про те, як та чи інша річ з’явилася, її еволюцію.

Такі унікальні енциклопедичні знання роблять цю книгу обов’язковою для прочитання.

Про любов Крістіана Діора до жінок та їх витончених силуетів можна прочитати в “Dior словник моди”.

Книга складається з висловлювань відомого дизайнера про те, що стосується одягу, моди, стилю, видів тканин, взуття, аксесуари тощо.

Книга доповнена вдало підібраними фотографіями та ілюстраціями, що гармонійно доповнюють думки автора.

Ця книга про зворотній бік індустрії моди. Авторка приводить читача до думки, що тепер мода — мистецтво для обмеженого кола людей.

Для тих, хто не входить в коло обраних, мода перестає бути засобом для створення унікального образу. Масове виробництво одягу уподібнює людей між собою, тим самим знищує їх індивідуальність.

Марі Грінде закликає читачів не бездумно скуповувати речі в мас-маркетах, а створювати базовий гардероб, розумно підходити до споживання.

Книги знайомлять з історією найстаріших будинків моди Франції та їх дизайнерами, допомагають знайти власний стиль не тільки в одязі.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.