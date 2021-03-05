Вакцини від раку і стирання пам’яті: як вчені наближають майбутнє

Медицина майбутнього: добірка наукових сенсацій.
3Д-принтери, завдяки яким можна “виростити” частини тіла, трансплантація людських органів, Інтернет, ба навіть звичайний мобільний телефон.
Те, що не так давно видавалося фантастикою, нині — наша реальність.
Наука та медицина не стоять на місці.
Для вас — добірка наукових сенсацій від Ранку у Великому Місті.
ТОП наукових сенсацій
Вакцини від раку
Меланома або рак шкіри — злоякісне утворення на шкірі з неправильними обрисами, ділянками плямистого забарвлення, що може свербіти або навіть кровоточити.
Цей вид раку ефективно лікується, — але лише за умови ранньої діагностики.
В Україні смертність від меланоми сягає 90%. Коли у США цей показник складає лише 5%.
Науковці з Онкологічного інституту Дейні-Фарбера та Гарвардської медичної школи, що у Бостоні, США, нині працюють над створенням вакцини для хворих із запущеною формою меланоми.
Вакцина під назвою NeoVax, за задумом розробників, має бути персоналізованою — тобто, впливати на специфічні білки ракових клітин кожного окремого пацієнта.
Гарвардський університет також працює над вакциною від раку молочної залози.
Препарат розроблений за технологією, що поєднує в собі хіміо- та імунотерапію одночасно, це допомагає взяти найкраще в кожного з методів та мінімізувати шкоду.
Наразі препарат протестували лише на гризунах, за результатами — він на 100% запобігає рецидивам.
Лінзи, що запобігають діабету
Розумні контактні лінзи, що запобігають діабету винайшли дослідники Пхоханського університету науки та технології Південної Кореї.
Вони виготовлені з біосумісних полімерів та оснащені електрохімічними біосенсорами — спеціальне покриття дає можливість визначати рівень глюкози в крові за аналізом сльози.
Дослідження на кроликах з діабетом підтвердили, що цей метод не поступається точністю звичайному глюкометру.
Окрім того, в лінзи вбудовано наносистему доставки ліків в око — вивільнення препарату можна активувати за допомогою комп’ютера.Також по темі: Що приховує "індійська" вакцина від коронавірусу Наука в Україні жива? Як Завтра.UA втілює мрії в реальність Чому в Україні викидають вакцину від COVID-19
Розробники сподіваються — система допоможе діабетикам у лікуванні діабетичної ретинопатії – ускладненні, при якому пошкоджується сітківка ока, внаслідок чого людина стрімко втрачає зір.
Стирання негативних спогадів
Наостанок — сенсація від китайських вчених з Пекінського університету.
Ті вигадали, як “стирати” з пам’яті негативні спогади!
Майже як у фільмі “Вічне сяйво чистого розуму”. Утім, жодної фантастики — лише наука.
Детальніше про цей неймовірний винахід дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які наукові сенсації ми не помітили через пандемію.
Фото: Unsplash