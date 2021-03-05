Вакцини від раку і стирання пам’яті: як вчені наближають майбутнє

Медицина майбутнього: добірка наукових сенсацій.

3Д-принтери, завдяки яким можна “виростити” частини тіла, трансплантація людських органів, Інтернет, ба навіть звичайний мобільний телефон.

Те, що не так давно видавалося фантастикою, нині — наша реальність.

Наука та медицина не стоять на місці.

Для вас — добірка наукових сенсацій від Ранку у Великому Місті.

ТОП наукових сенсацій

Вакцини від раку

Меланома або рак шкіри — злоякісне утворення на шкірі з неправильними обрисами, ділянками плямистого забарвлення, що може свербіти або навіть кровоточити.

Цей вид раку ефективно лікується, — але лише за умови ранньої діагностики.

В Україні смертність від меланоми сягає 90%. Коли у США цей показник складає лише 5%.

Науковці з Онкологічного інституту Дейні-Фарбера та Гарвардської медичної школи, що у Бостоні, США, нині працюють над створенням вакцини для хворих із запущеною формою меланоми.

Вакцина під назвою NeoVax, за задумом розробників, має бути персоналізованою — тобто, впливати на специфічні білки ракових клітин кожного окремого пацієнта.

Гарвардський університет також працює над вакциною від раку молочної залози.

Препарат розроблений за технологією, що поєднує в собі хіміо- та імунотерапію одночасно, це допомагає взяти найкраще в кожного з методів та мінімізувати шкоду.

Наразі препарат протестували лише на гризунах, за результатами — він на 100% запобігає рецидивам.

Лінзи, що запобігають діабету

Розумні контактні лінзи, що запобігають діабету винайшли дослідники Пхоханського університету науки та технології Південної Кореї.

Вони виготовлені з біосумісних полімерів та оснащені електрохімічними біосенсорами — спеціальне покриття дає можливість визначати рівень глюкози в крові за аналізом сльози.

Дослідження на кроликах з діабетом підтвердили, що цей метод не поступається точністю звичайному глюкометру.

Окрім того, в лінзи вбудовано наносистему доставки ліків в око — вивільнення препарату можна активувати за допомогою комп’ютера.

Розробники сподіваються — система допоможе діабетикам у лікуванні діабетичної ретинопатії – ускладненні, при якому пошкоджується сітківка ока, внаслідок чого людина стрімко втрачає зір.

Стирання негативних спогадів

Наостанок — сенсація від китайських вчених з Пекінського університету.

Ті вигадали, як “стирати” з пам’яті негативні спогади!

Майже як у фільмі “Вічне сяйво чистого розуму”. Утім, жодної фантастики — лише наука.

Детальніше про цей неймовірний винахід дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які наукові сенсації ми не помітили через пандемію.

Фото: Unsplash

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