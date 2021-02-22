Життя триває: історії зірок, які перемогли рак

Зірки, які перемогли рак – підбірка від Ранку у Великому Місті.

Рак не приходить вибірково. Ним хворіють і звичайні люди, і знаменитості.

Проте цей недуг – не вирок.

Своєчасна діагностика, лікування і бажання одужати творять дива.

Ми відшукали для вас 5 історій зірок, які подолали рак.

Зірки, які перемогли рак

Майкл Дуглас

Страшний діагноз Дугласу поставили у 2010 році.

В актора виявили рак горла четвертого ступеня.

Шанси на одужання становили 50%.

Весь шлях боротьби із хворобою Майкл пройшов із дружиною Кетрін Зетою-Джонс.

Найскладніше було бачити Майкла втомленим, тому що до цього він ніколи не втомлювався. Найголовніше, що завжди було у нього, – це сила, – розповідала Зета-Джонс.

Актор пройшов курси хіміотерапії і вже в 2011 повідомив, що переміг рак.

Ніколь Кідман

У жовтні 2020 голлівудська знаменитість Ніколь Кідман розповіла, що перенесла рак шкіри.

Цю таємницю акторка зберігала кілька років.

Чи шкодую я про те, що погубила своє волосся постійним випрямленням? Звісно. У мене був рак шкіри. Чи шкодую я про те, що була необережною з сонцем? Так, про все це шкодую. Чи вдячна я за те, що до сих пір тут? О так, – поділилася з пресою Кідман.

Роберт де Ніро

Двічі переможцю кінопремії «Оскар» Роберту де Ніро діагноз рак простати поставили у 2003.

Актор пройшов курс лікування і вже 17 років перебуває в ремісії.

Сім’я знаменитості вже не вперше стикається з таким випробуванням.

У 2003 році від цієї ж хвороби помер батько Роберта.

Пізніше в інтерв’ю актор зізнався, що шкодує про те, що не переконав де Ніро-старшого пройти більш агресивне лікування.

Г’ю Джекман

Зірці фільму «Люди Ікс» Г’ю Джекману рак шкіри діагностували шість разів.

Актор хворіє на базальноклітинну карциному. Це найпоширеніша форма раку шкіри.

Востаннє Джекман проходив лікування в 2017 році.

Чергова базальноклітинна карцинома. Завдяки регулярним оглядам і приголомшливим лікарям все обійшлося, – написав Г’ю у своєму інстаграмі.

Яніна Соколова

У травні 2019 українська журналістка Яніна Соколова зізналася, що останні 7 місяців боролася з раком мозку.

Весь цей час вона таємно проходила хіміотерапію.

Зірка не переставала вести телеграми “Рандеву” і “Вечір з Яніною Соколовою”.

Через це про хворобу Соколової ніхто не здогадувався.

Відтоді Яніна працює над власним проєктом, що допомагає онкохворим в Україні – “Я, Ніна”.

Журналістка випустила автобіографічну книгу і працює над фільмом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з голлівудських зірок кинув курити.

Фото: IMDb

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