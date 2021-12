Жіночність та спокуса. Добірка модних образів Тіни Кароль

Тіна Кароль – одна з найбільш модних зірок українського шоу-бізнесу.

Вабити — саме з цим словом асоціюється стиль співачки.

Кожен її вихід на сцену — це ретельно підібраний образ, від якого неможливо відвести очей.

Ранок у Великому Місті створив добірку стильних вбрань артистки, які можуть стати тобі у нагоді як модний орієнтир.

Якщо вважаєш, що косинку або хустку носять тільки бабусі — помиляшся.

Нині цей тренд активно набирає обертів.

Співачка показала на власному прикладі, що такий головний убір має своє заслужене місце в гардеробі модниць.

До речі, з настанням холодної пори вже варто придивитись до більш теплих хусток.

Вони є альтернативою до звичайних шапок.

Дві речі, які поєднали між собою, і вийшла дуже крута річ.

Дизайнери щороку вигадують щось нове та цікаве, але цього разу вони перевершили самі себе.

Така сукня чудово пасуватиме для вечірок, чи побачення, святкових подій або просто виходу на прогулянку при повному параді.

До речі, варто відзначити, що зірка вдало поєднала їх з високими чоботами.

Рожевий — новий чорний.

Так, якщо до пандемії більшість дизайнерів побоювались експерементувати з кольорами, то ж зараз подіуми пестрять всіма кольорами, особливо рожевим.

Окрім трендового кольору, на Тіні можна побачити ще один маст-хев — складки.

Такий крій полюбляють сестри Кардашян, а все через те, що це додає образу сексуальності та підкреслює вигини фігури.

Без костюму вже неможливо уявити жіночий гардероб.

Як і раніше, в моді костюми “з чоловічого плеча”.

Трішки oversize, додати жилетку — і ультрамодне вбрання готове.

Кароль показує як правильно розставляти акценти.

До того ж співачка поєднала цей елемент з сукнею в гусину лапку.

Крім того, що корсет робить талію стрункою, це ще й оригінальний спосіб привернути до себе увагу.

А Тіна це вміє дуже добре робити.

Фото: tina_karol

