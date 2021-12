Не лише ковбаски. 10 страв німецької кухні, які варто спробувати

Страви німецької кухні, які неодмінно варто спробувати.

Плануючи подорож у Німеччину, варто обов’язково скласти список страв для вдалого гастротуризму.

А можна організувати собі останній, навіть не виходячи з дому.

Ранок у Великому Місті розповість тобі про ТОП-10 німецьких традиційних страв, які варто спробувати.

І хоч ми обіцяли мінімум очевидного примітиву, почати із ковбасок таки мусимо.

Вайвурст — це відварна теляча ковбаса білого кольору.

Подають її лише до 12 години дня, після полудня вживати страву не прийнято.

Рецептів Вайвурсту є немало, але зазвичай у рівних пропорціях змішують свинячий і яловичий фарш, прянощі, цибулю та білок. А пікантну свіжість ковбаскам надає лимонна цедра.

Нехай важкі назви не лякають.

На ділі Кенігсбергерг Клопс — це фрикадельки у вершковому соусі з каперсами.

Готуються вони з рубленої телятини, цибулі, яєць, перцю та, уявіть собі, анчоусів.

Поєднання може видатись дивним, але супер смачним.

Тепер перейдемо до німецької версії звичних нам пельменів.

Для Мульташену замішують тісто, готують начинку з фаршу, шпику, свинини та прянощів.

Потім начинка загортається в невеликі конвертики, які відварюються в м’ясному бульйоні.

Мусиш спробувати, де смачніше — у німецьких кухарів чи у бабусі.

Цю назву мали хоч раз чути усі.

Шніцель — німецький винахід, що увійшов до ресторанного меню більшості країн світу.

В Україні найбільшою популярністю ця м’ясна страва з телятини, баранини чи свинини користується на Галичині.

У кожному ж регіоні Німеччини частування смажать за авторським рецептом.

Тому не оминай шніцель своєю увагою.

Що там не кажіть, але німці вміють зацікавити.

Незважаючи на загадкову назву, фальшивий заєць являє собою м’ясну запіканку з цибулею та картоплею.

Всередину додаються цілком відварені яйця.

Квашена капуста — це споконвічно німецька страва.

Вона йде на рівні з пивом та баварськими ковбасами.

В цілому традиційний рецепт схожий на наш, рідний, але з однією відмінністю — до її складу не додають моркву.

Готову кислу капусту тушкують або смажать і подають як гарнір до м’яса.

Хочеш чогось і справді незвичного?

Тоді мусеш скуштувати суп з оселедця, м’яса, картоплі, буряка, солоних огірків, цибулі.

Звучить, може, так собі.

Але якби було несмачно, хіба б ця традиційна страва була настільки популярною у Бремені, Кіллі та Гамбурзі?

Рулька по-берлінськи особливо популярна на сході Німеччини.

Для приготування потрібна свиняча гомілка, яку проварюють в пиві, потім запікають.

Поживно і дуже смачно!

Ця страва залишається головною на сімейних обідах та частуваннях з особливих приводів.

М’ясо фарширують подрібненими солоними огірками, беконом, обсмаженою цибулею з гірчицею.

Здавалося б, що тут надзвичайного. Але на ділі, ой, як смачно!

Хіба можна говорити про національну кухню й не згадати жодного десерта?

Найбільш популярним серед солодких частувань у Німеччині залишається Шварцвальдський торт.

Бісквітні коржі просочують лікером (вишневим сиропом), змащують збитими вершками, викладають вишню (вишневе желе), а зверху прикрашають тертим гірким шоколадом.

Просто, смачно і приємно!

Фото: Unsplash

