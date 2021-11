Рецепт справжнього плову: 5 секретів приготування

Той, хто куштував хоч раз традиційний плов східної кухні, ніколи не забуде цей смак.

Але не кожна господиня зможе приготувати цю страву з першого разу, адже для цього необхідно знати деякі хитрощі.

Тому Ранок у Великому Місті зібрав усі секрети та поради про те, як приготувати плов.

Для початку, треба обрати правильний посуд, адже від нього багато чого залежить у цій страві.

А все через те, що в казані не пристає м’ясо та рис.

Звичайно, що головний інгредієнт плову – рис, він також повинен бути особливим.

Краще брати такий рис, в якому мінімальна кількість крохмалю та середньої довжини.

Але, якщо вам більше подобається свинина, яловичина, курка, то вони також підійдуть.

Запам’ятайте, що телятину не бажано обирати, адже вона не дає такого яскравого смаку та аромату цій страві.

Плов без цибулі та моркви неможливий.

Слід зауважати, що в класичному варіанті використовують жовту моркву, але в Україні її складно знайти.

Також не забувайте, що всі інгредієнти нарізати потрібно великими шматками: цибулю кільцями або півкільцями, а моркву брусочками в 5 мм.

Плов – не звичайна каша, це достатньо жирна страва з м’ясом та овочами.

Тепер, коли ми дізналися всі секрети, давайте спробуємо приготувати плов.

Слід запам’ятати, що співвідношення м’яса, рису, моркви та цибулі має бути 1:1.

Якщо м’ясо не жирне, то краще додати трохи більше олії.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Вітаю! Ми з тобою приготували справжній плов та дізнались секрети, які в цьому нам допомогли.

Не бійся експериментувати та щось змінювати, адже головне, щоб усе подобалось тобі.

