Домашній глінтвейн: рецепти, що зігріватимуть у холодну пору

Як приготувати смачний глінтвейн вдома?

Кажуть, якщо дім наповнюється ароматами вина, кориці й інших прянощів, чекай багато тепла й хорошого настрою.

Холодні зимові вечори пройдуть значно приємніше зі склянкою цього чудо-напою.

Він ладен зігріти, умить подарувати святковий передноворічний настрій і забезпечити посиденьки з друзями чи рідними особливою атмосферою.

Все це — про короля теплих напоїв, пряний і ароматний глінтвейн.

Зима вже зовсім поруч, тож під рукою завжди має бути рецепт смачного глінтвейну. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе одні з найкращих!

Для класичного глінтвейну тобі не знадобляться якісь особливі продукти — більшість із них мали б знайтись на твоїй кухні.

Інгредієнти:

Приготування:

І хоч в Італії не дуже холодні зими, проте надто смачні вина, аби ними не насолоджуватись.

Інгредієнти:

Приготування:

Де-де, а у похмурому та туманному Лондоні глінтвейн точно вміють готувати. Там він — майже завжди доречний та актуальний.

Інгредієнти:

Приготування:

Не обов’язково мандрувати світом, що знайти смачні рецепти теплих напоїв.

Цей рецепт, родом із нашої столиці, не лише зігріє, а й перенесе тебе на атмосферний та затишний Поділ.

Інгредієнти:

Взимку дуже хочеться обліпихового чаю, апельсинів та глінтвейну. А що, якщо все це об’єднати в один напій?

Дивіться у відео.

Неважливо, обереш ти один рецепт або спробуєш приготувати всі по черзі — головне, зберігай тепло та хороший настрій протягом довгих зимових вечорів!

