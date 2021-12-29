Домашній глінтвейн: рецепти, що зігріватимуть у холодну пору

Як приготувати смачний глінтвейн вдома?
Кажуть, якщо дім наповнюється ароматами вина, кориці й інших прянощів, чекай багато тепла й хорошого настрою.
Холодні зимові вечори пройдуть значно приємніше зі склянкою цього чудо-напою.
Він ладен зігріти, умить подарувати святковий передноворічний настрій і забезпечити посиденьки з друзями чи рідними особливою атмосферою.
Все це — про короля теплих напоїв, пряний і ароматний глінтвейн.Також по темі: 5 гарячих напоїв, які зігріють тебе восени Смачно і просто! Рецепт ідеального сніданку Збитень, еггног, пунш. Шість рецептів гарячих напоїв, аби зігрітися восени
Зима вже зовсім поруч, тож під рукою завжди має бути рецепт смачного глінтвейну. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе одні з найкращих!
Як приготувати смачний глінтвейн?
Класичний рецепт
Для класичного глінтвейну тобі не знадобляться якісь особливі продукти — більшість із них мали б знайтись на твоїй кухні.
Інгредієнти:
- Сухе червоне вино – 1 л;
- Цукор – 200 г (можеш додати більше чи менше на твій смак);
- Бутони гвоздики – 6-7 штук;
- Кориця: 1 паличка або 1 ч. ложка;
- Мелений мускатний горіх – щіпка;
- Чорний перець горошком – 2 шт .;
- Духмяний перець горошком – 2 шт .;
- Лимон (апельсин, яблуко або будь-який інший фрукт) – 1 шт.
Приготування:
- Налий вино в каструлю і постав її на вогонь. Додай цукор, ретельно розмішай. Стеж, аби не закипіло. А як тільки з’явиться пінка, зніми її.
- Коли рідина почне парувати, додай порізані фрукти та всі спеції.
- З вогню зніми напій тоді, коли він практично закипить. Накрити кришкою і залиши настоюватися на кілька хвилин.
- Проціди глінтвейн і все – можна зігрівати себе та гостей.
Італійський глінтвейн на білому вині
І хоч в Італії не дуже холодні зими, проте надто смачні вина, аби ними не насолоджуватись.
Інгредієнти:
- пляшка білого напівсолодкого вина;
- апельсин – 1 шт.;
- ¼ грейпфруту
- цукор – 2 ст. ложки;
- паличка кориці
- суха гвоздика
- зірочка бадьяну.
Приготування:
- Вино разом зі спеціями та цукром розігріти на невеликому вогні;
- Додати нарізаний на скибочки 1 апельсин і сік ¼ частини грейпфруту;
- Все це перемішати, розлити у чашки й насолоджуватись!
Лондонський док — Англійський глінтвейн
Де-де, а у похмурому та туманному Лондоні глінтвейн точно вміють готувати. Там він — майже завжди доречний та актуальний.
Інгредієнти:
- темний ром — 2 ст.л.;
- сухе червоне вино — 45 мл;
- лимон — 1 скибочка;
- цукор — 2 ч.л.;
- мускатний горіх — 1 ч.л.;
- кориця — 1 паличка.
Приготування:
- У пивному кухолі чи каструлі слід розчинити цукор у невеликій кількості гарячої (але не доведеної до кипіння!) води.
- Тоді додати спиртні напої – вино та ром, скибочку лимону, паличку кориці і залити все це гарячою водою.
- Після цього додаємо мускатний горіх і перемішуємо.
Вишневий глінтвейн по-київськи
Не обов’язково мандрувати світом, що знайти смачні рецепти теплих напоїв.
Цей рецепт, родом із нашої столиці, не лише зігріє, а й перенесе тебе на атмосферний та затишний Поділ.
Інгредієнти:
- червоне десертне вино — 2 пляшки;
- вишнева наливка — 1 пляшка (0,5 л)
- гвоздика — 5-6 шт.
- дрібка меленої кориці
- лимон — 1 шт.
Обліпиховий глінтвейн (відео-рецепт)
Взимку дуже хочеться обліпихового чаю, апельсинів та глінтвейну. А що, якщо все це об’єднати в один напій?
Дивіться у відео.
Неважливо, обереш ти один рецепт або спробуєш приготувати всі по черзі — головне, зберігай тепло та хороший настрій протягом довгих зимових вечорів!
Нагадаємо, раніше ми ділились оригінальним рецептом бургера.
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