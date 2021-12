Справжня історія Анни Ярославни.

Ярослав Мудрий був київським князем.

Під час одного з візитів до Франції Путін видав українську історію за російську.

Його мета дуже проста — привласнити історію України-Русі.

Адже у ті часи не було ні Московії, ні тим більше Росії. Ярослав Мудрий дійсно мав доньку Анну, яка після заміжжя стала королевою Франції та однією з найвідоміших жінок усього світу.

Тож, ми зібрали про Анну Ярославну найпопулярніші міфи, аби разом з істориком дізнатися правду.

Історик Кирило Галушка говорить, що це не відповідає історичним даним.

Рівень культури Ярослава Мудрого і французького двору XI ст. вони були приблизно однакові.

Анна Ярославна дуже важлива для України з огляду на те, що у перехідний період Європи від примітивного дикого варварського Середньовіччя до здобутків культури вона доклалася до дого, до формування французької цивілізації.

Наприклад, можемо згадати її сестру Єлизавету, яка доклалася до формування християнського Норвегії і зокрема вони разом із чоловіком заснували норвезьку столицю Осло.

Одна киянка долучилася до французької цивілізації, ще одна киянка до скандинавської.

Ярослав Мудрий видав доньку за французького короля, бо йому було так вигідно?

Анна ярос;лавна – російська княжна?

Фото: Unsplash

