Найпопулярніші книжки 2021 року: 10 бестселерів року

Які книжки були найпопулярнішими 2021 року? Ранок у Великому Місті разом із видавництвом Vivat спробував розібратися, які саме видання полюбилися українським читачам найбільше.
Пропонуємо ТОП-10 бестселерів року, що минає.
Найпопулярніші книжки 2021 року
Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху
Авторка: Мей Маск
Як відомо всім, хто стежить за Мей Маск у соцмережах, вона щедро роздає щирі й дуже практичні поради щодо ухвалення в певному віці рішень, котрі можуть згодом окупитися в дивний і непередбачуваний спосіб.
У цьому виданні авторка ділиться досвідом і мудрістю, набутими протягом нелегкого, сповненого пригод і випробувань життя.
Це поради щодо здоров’я, краси, родини та кар’єри. Ви не можете контролювати все, що відбувається навколо, але в будь-якому віці можете жити так, як забажаєте.
Для цього потрібен лише план. Тож почніть обмірковувати його просто зараз.
Молоко і мед
Авторка: Рупі Каур
Ця книга стала міжнародним феноменом.
Продано понад три мільйони примірників. Перекладено 35 мовами.
Також «молоко і мед» сягнула першої позиції в списку бестселерів «Нью-Йорк Таймз» — і залишалася понад 100 тижнів поспіль.
Двір крил і руїн
Авторка: Сара Джанет Маас
Фейра повертається до Двору Весни, рішуче налаштована дізнатись, що замислив Темлін і могутній, зловісний король Гайберну, який загрожує знищити Прифію.
Однак, щоб цього досягти, вона спочатку зіграє в смертельно небезпечну гру. Один невірний крок може знищити не лише Фейру, а й увесь її світ.Також по темі: Діти їх полюблять! Книжки, які стануть кращим подарунком під ялинку 13 світів «Солодкого життя». Огляд на книгу Книги про сильних жінок. Добірка про успіх, повагу та ґендерну рівність
Боротьба з Гайберном у самісінькому розпалі, і силам добра доведеться вступити в союз із темними силами, якщо вони разом хочуть побороти найбільше зло.
Дівчина знову має вирішити, кому довіряти, і шукати спільників у найменш очікуваних місцях.
Та, здається, зрадники повсюди, і Фейрі не раз доведеться вдаватися до магії й потрапляти в пастки. Адже незабаром дві армії зіткнуться в кривавій, нерівній боротьбі за владу…
Різдво у Великому дереві
Авторка: Мішлен Сільві
На вершечку Великого дерева живе родина білок – тато, мама і троє білченят — Мельхіор, Бальтазар і Каспар (такі імена мали волхви, які принесли Ісусу дари на Різдво).
Напередодні величного свята малюк Каспар кудись чкурнув, тож татусь вирушає на пошуки.
Разом із ним маленькі читачі стрибатимуть з гілки на гілку, шукатимуть звірят і пташенят, розгортатимуть яскраві віконця із сюрпризами, щоб нарешті дізнатися, де сховалося білченя і його друзі, та як готуються до Різдва в цьому чарівному лісі.
Королівство шахраїв
Авторка: Лі Бардуго
Кримінальний геній Каз зі своєю бандою провернули смертельно небезпечне викрадення і мали б уже ділити чималі бариші, але ж їм знову випало виборювати свої життя. Адже тепер тільки лінивий не прагне вивідати таємницю небезпечного наркотику «юрди парем» — власне, саме задля цього в Кеттердамі звідусіль зібралися могутні сили.
Тож шістці покидьків знову доводиться ставати до боротьби, яка вирішить їхню долю і долю магії у світі Гриша.
Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР
Автор: Вахтанг Кіпіані
Правда про кримінальну справу, життя і смерть Василя Стуса.
У книжці зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.
Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув’язнення та загибелі Стуса, які досі охороняли під грифом «Секретно».
Дисиденти
Автор: Вахтанг Кіпіані
Збірник інтерв’ю Вахтанга Кіпіані з дисидентами — це розмови з тими, хто підважував фундамент, на якому трималася в’язниця під назвою Радянський Союз.
Люди, які кидали виклик системі, були дуже різні — і за віком, і за переконаннями, і за статтю, і за національністю.
Баліс Ґаяускас, який відбув 37 років у неволі, а в уже незалежній Литві очолив Службу безпеки; Калью Мятік, звинувачений свого часу в антирадянській діяльності в лавах підпільного Демократичного руху Естонії; Мустафа Джемілєв, який боровся за права кримських татар; Левко Лук’яненко, член-засновник Української Гельсінської спілки; Надія Світлична, учасниця руху шістдесятників, правозахисниця й журналістка…
Двадцять дисидентів, розмови з якими висвітлюють безліч питань, що не втрачають актуальності й сьогодні. Маємо чути правду й пам’ятати: свобода — це та вакцина, ефективність якої не слабшає з часом.
Невидимі жінки
Авторка: Керолайн Кріадо Перес
«Невидимі жінки» — це перша книжка про гендерні нерівності, заснована виключно на фактах та статистиці. Це більш ніж 100 років досліджень прихованих гендерних даних про жінок, що творили історію на рівні з чоловіками.
Офіцерка Ордена Британської імперії, борчиня за права людини, у «Невидимих жінках» авторка викриває гендерну нерівність там, де її, здавалося б, годі й шукати: на клавішах фортепіано, у програмах розпізнавання голосу, у клінічних випробуваннях лікарських засобів…
Коли розробники продуктів і технологій, замість аналізувати цільову аудиторію, збирають дані про типового чоловіка, навіть сухі цифри можуть підгуляти!
Жінки в цій системі залишаються непоміченими. Сфери життя, підлаштовані під чоловічі потреби, некомфортні, та більше — небезпечні для жінок. Але так буде не завжди…
Двір мороку і гніву
Авторка: Сара Джанет Маас
Фейра готується вийти заміж за свого коханого — Темліна. Однак спогад про злочин, який вона вчинила, щоб звільнитися від Амаранти,
повертається до неї в жахіттях. Темлін намагається убезпечити її, контролюючи кожний її крок, але дівчина не хоче ставати казковою принцесою.
До того ж сам Темлін має дедалі більше таємниць від коханої. Невже це лише для того, щоб її захистити? У цей час Різенд, Лорд Двору Ночі, нагадує про укладену між ними угоду.
Певно, хоче скористатися нею для своєї мети. І тепер, коли над Прифією та землями людей нависла загроза жахливої війни, Фейра має вирішити, кому довіряти. На кону життя її сім’ї та доля всього світу.
А в чарівному світі фейрі друзі можуть бути небезпечніші за ворогів. Тепер на Фейру очікує боротьба зі значно більшим злом, ніж вона могла собі уявити.
Якщо з дитиною складно
Авторка: Людмила Петрановська
Нова книжка відомої сімейної психологині, авторки бестселерів «Що робити, коли…» і «Таємна опора…» відповідає на одвічні запитання батьків про особливості виховання дітей.
Дуже часто виявляється, що саме незгоди у взаєминах змушують дитину поводитися не найкращим чином, а батьків — дратуватись і вдаватись у відчай.
Дорослі не розуміють потреб і захоплень власних дітей, а діти не слухаються, нехтують правилами і брешуть.
Експертка у сфері виховання допоможе знайти з дитиною спільну мову, розв’язати конфліктні ситуації, зберегти терпіння та віднайти розуміння й мир у сім’ї.
Нагадаємо, раніше ми публікувли добірку книг по саморозвитку.
Фото: Pexels