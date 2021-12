Найпопулярніші книжки 2021 року: 10 бестселерів року

Які книжки були найпопулярнішими 2021 року? Ранок у Великому Місті разом із видавництвом Vivat спробував розібратися, які саме видання полюбилися українським читачам найбільше.

Пропонуємо ТОП-10 бестселерів року, що минає.

Авторка: Мей Маск

Як відомо всім, хто стежить за Мей Маск у соцмережах, вона щедро роздає щирі й дуже практичні поради щодо ухвалення в певному віці рішень, котрі можуть згодом окупитися в дивний і непередбачуваний спосіб.

У цьому виданні авторка ділиться досвідом і мудрістю, набутими протягом нелегкого, сповненого пригод і випробувань життя.

Це поради щодо здоров’я, краси, родини та кар’єри. Ви не можете контролювати все, що відбувається навколо, але в будь-якому віці можете жити так, як забажаєте.

Для цього потрібен лише план. Тож почніть обмірковувати його просто зараз.

Авторка: Рупі Каур

Ця книга стала міжнародним феноменом.

Продано понад три мільйони примірників. Перекладено 35 мовами.

Також «молоко і мед» сягнула першої позиції в списку бестселерів «Нью-Йорк Таймз» — і залишалася понад 100 тижнів поспіль.

Авторка: Сара Джанет Маас

Фейра повертається до Двору Весни, рішуче налаштована дізнатись, що замислив Темлін і могутній, зловісний король Гайберну, який загрожує знищити Прифію.

Однак, щоб цього досягти, вона спочатку зіграє в смертельно небезпечну гру. Один невірний крок може знищити не лише Фейру, а й увесь її світ.

Боротьба з Гайберном у самісінькому розпалі, і силам добра доведеться вступити в союз із темними силами, якщо вони разом хочуть побороти найбільше зло.

Дівчина знову має вирішити, кому довіряти, і шукати спільників у найменш очікуваних місцях.

Та, здається, зрадники повсюди, і Фейрі не раз доведеться вдаватися до магії й потрапляти в пастки. Адже незабаром дві армії зіткнуться в кривавій, нерівній боротьбі за владу…

Авторка: Мішлен Сільві

На вершечку Великого дерева живе родина білок – тато, мама і троє білченят — Мельхіор, Бальтазар і Каспар (такі імена мали волхви, які принесли Ісусу дари на Різдво).

Напередодні величного свята малюк Каспар кудись чкурнув, тож татусь вирушає на пошуки.

Разом із ним маленькі читачі стрибатимуть з гілки на гілку, шукатимуть звірят і пташенят, розгортатимуть яскраві віконця із сюрпризами, щоб нарешті дізнатися, де сховалося білченя і його друзі, та як готуються до Різдва в цьому чарівному лісі.

Авторка: Лі Бардуго

Кримінальний геній Каз зі своєю бандою провернули смертельно небезпечне викрадення і мали б уже ділити чималі бариші, але ж їм знову випало виборювати свої життя. Адже тепер тільки лінивий не прагне вивідати таємницю небезпечного наркотику «юрди парем» — власне, саме задля цього в Кеттердамі звідусіль зібралися могутні сили.

Тож шістці покидьків знову доводиться ставати до боротьби, яка вирішить їхню долю і долю магії у світі Гриша.

Автор: Вахтанг Кіпіані

Правда про кримінальну справу, життя і смерть Василя Стуса.

У книжці зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув’язнення та загибелі Стуса, які досі охороняли під грифом «Секретно».

Автор: Вахтанг Кіпіані

Збірник інтерв’ю Вахтанга Кіпіані з дисидентами — це розмови з тими, хто підважував фундамент, на якому трималася в’язниця під назвою Радянський Союз.

Люди, які кидали виклик системі, були дуже різні — і за віком, і за переконаннями, і за статтю, і за національністю.

Баліс Ґаяускас, який відбув 37 років у неволі, а в уже незалежній Литві очолив Службу безпеки; Калью Мятік, звинувачений свого часу в антирадянській діяльності в лавах підпільного Демократичного руху Естонії; Мустафа Джемілєв, який боровся за права кримських татар; Левко Лук’яненко, член-засновник Української Гельсінської спілки; Надія Світлична, учасниця руху шістдесятників, правозахисниця й журналістка…

Двадцять дисидентів, розмови з якими висвітлюють безліч питань, що не втрачають актуальності й сьогодні. Маємо чути правду й пам’ятати: свобода — це та вакцина, ефективність якої не слабшає з часом.

Авторка: Керолайн Кріадо Перес

«Невидимі жінки» — це перша книжка про гендерні нерівності, заснована виключно на фактах та статистиці. Це більш ніж 100 років досліджень прихованих гендерних даних про жінок, що творили історію на рівні з чоловіками.

Офіцерка Ордена Британської імперії, борчиня за права людини, у «Невидимих жінках» авторка викриває гендерну нерівність там, де її, здавалося б, годі й шукати: на клавішах фортепіано, у програмах розпізнавання голосу, у клінічних випробуваннях лікарських засобів…

Коли розробники продуктів і технологій, замість аналізувати цільову аудиторію, збирають дані про типового чоловіка, навіть сухі цифри можуть підгуляти!

Жінки в цій системі залишаються непоміченими. Сфери життя, підлаштовані під чоловічі потреби, некомфортні, та більше — небезпечні для жінок. Але так буде не завжди…

Авторка: Сара Джанет Маас

Фейра готується вийти заміж за свого коханого — Темліна. Однак спогад про злочин, який вона вчинила, щоб звільнитися від Амаранти,

повертається до неї в жахіттях. Темлін намагається убезпечити її, контролюючи кожний її крок, але дівчина не хоче ставати казковою принцесою.

До того ж сам Темлін має дедалі більше таємниць від коханої. Невже це лише для того, щоб її захистити? У цей час Різенд, Лорд Двору Ночі, нагадує про укладену між ними угоду.

Певно, хоче скористатися нею для своєї мети. І тепер, коли над Прифією та землями людей нависла загроза жахливої війни, Фейра має вирішити, кому довіряти. На кону життя її сім’ї та доля всього світу.

А в чарівному світі фейрі друзі можуть бути небезпечніші за ворогів. Тепер на Фейру очікує боротьба зі значно більшим злом, ніж вона могла собі уявити.

Авторка: Людмила Петрановська

Нова книжка відомої сімейної психологині, авторки бестселерів «Що робити, коли…» і «Таємна опора…» відповідає на одвічні запитання батьків про особливості виховання дітей.

Дуже часто виявляється, що саме незгоди у взаєминах змушують дитину поводитися не найкращим чином, а батьків — дратуватись і вдаватись у відчай.

Дорослі не розуміють потреб і захоплень власних дітей, а діти не слухаються, нехтують правилами і брешуть.

Експертка у сфері виховання допоможе знайти з дитиною спільну мову, розв’язати конфліктні ситуації, зберегти терпіння та віднайти розуміння й мир у сім’ї.

