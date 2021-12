Топ книг для саморозвитку: що треба прочитати кожному

Найкращі книги для саморозвитку, які обов’язково варто прочитати.

Книги є одним з найкращих стимулів для розвитку успішного життя. Тому, якщо ти хочеш набратись натхнення та робити впевнені кроки в своїй кар’єрі та особистому житті, то варто погортати хоча б одну з них.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі книги для саморозвитку.

Автор: Марк Менсон

Позитивне мислення – це добре, але інколи його все ж буває забагато.

Важливо пам’ятати, що забивати на все – не означає бути байдужим та нічого не хотіти. Ні, важливо просто розуміти, що життя не може мати лише яскраві кольори.

Воно різнобарвне. Тому як і до хорошого, так і до поганого потрібно ставитись спокійно та виважено.

Надія на краще – це добре. Проте це не діє, якщо ти не вмієш мислити реально та враховувати й негативні результати.

Автор: Даніель Канеман

Як же влаштований наш мозок? Чому процес мислення такий важливий для нас?

У книзі детально описано, як користуватись обмеженим ресурсом уваги. Автор пояснює, що зачасту ми приймаємо неправильні рішення.

Хоча й можемо бути впевнені в протилежному. Ми дізнаємось, що існує дві системи мислення, вивчимо, як вони працюють та як це використовувати з користю для себе.

Автор: Роберт Кіосакі

Чому хтось із нас заробляє мільйони, а комусь ледь вистачає на прожиття? Робер Кіосакі наголошує, що багато чого залежить від того, в сім’ї з яким заробітком ми зростали.

Адже відношення наших батьків до грошей формує і наше уявлення до заробітку. Письменник зауважує, що багато людей говорять, що їх абсолютно не цікавлять гроші.

Водночас вони працюють кожного дня по вісім годин.

Тому він розкрив по новому уявлення про гроші та описав, чому вони так важливі. І показав це на прикладі двох батьків – багатого та бідного. Кіосакі наголошує, що їхнє мислення про гроші кардинально відрізняється.

Автор: Тімоті Ферріс

Тебе не влаштовують умови роботи, набридло працювати кожного дня по вісім годин та не отримувати за це гідну заробітню платню? Тоді ця книга саме для тебе.

Тімоті Ферріс перевернув уявлення про робочий процес з ніг на голову. Він пояснює, що все може бути так, як ти захочеш.

А робота може приносити задоволення й витрачати на це потрібно всього 4 години на тиждень.

Автор дає практичні поради, які підійдуть абсолютно кожному.

Автор: Барбара Шер

Чому деякі люди не знають, як втілити свої мрії в життя? Як просте бажання може змінити все?

Чому деякі люди стверджують, що не мають мрій? Барбара Шер – справжня хрещена мати коучингу дала практичні поради, як досягти того, чого прагнеш.

А починати варто з простої мрії. Але як робити це правильно, щоб бажання так і не залишилось «висіти в повітрі»?

Книга буде цікавою не лише тим, хто тільки шукає себе в житті, але й тим, хто вважає, що він досягнув своєї найзаповітнішої мети.

Тепер ти знаєш, що почитати для свого саморозвитку. Обирай, яка книга тобі до смаку та розвивайся з нами із задоволенням.

