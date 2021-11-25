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ICTV Ранок 25.11.2021 12:20
25.11.2021 12:20
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Книги про сильних жінок. Добірка про успіх, повагу та ґендерну рівність

Книги про сильних жінок. Добірка про успіх, повагу та ґендерну рівність

Про жінок треба згадувати не лише на 8 березня. 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Видавництво бестселерів Vivat і Ранок у Великому Місті на ICTV вибрали свідомий шлях пропагування рівності та поваги. Тож розповідаємо, що варто почитати про сильних жінок.

Зберігайте і насолоджуйтесь читанням!

Книги про сильних жінок

Невидимі жінки

Авторка: Керолайн Кріадо Перес

Це перша книжка про гендерні нерівності, заснована виключно на фактах та статистиці.

В її основі –  понад 100 років досліджень прихованих гендерних даних про жінок, що творили історію на рівні з чоловіками.

Бійцівський клуб феміністок

Авторка: Джессіка Беннетт

Книжка, яка містить історії жінок, що зіткнулися з ґендерною нерівністю, і дієві лайфхаки, як зарадити собі в таких ситуаціях

Голда 

Авторка: Баркетт Елінор

Біографія, яка знайомить читача з маловідомими фактами життя Ґолди Меїр – першої жінки прем’єр-міністерки у країнах Близького Сходу.

Міф про милу дівчину Як побудувати казкову кар’єру і не перетворитися на чудовисько

Авторка: Гаузер Фран

Книга спростовує чимало кар’єрних стереотипів і руйнує міф про те, що успіху на роботі досягають лише «залізні леді».

Країна жіночого роду 

Автор: Вахтанг Кіпіані

У цій книжці Вахтанг Кіпіані зібрав інтерв’ю, свідчення, архівні документи й довідки про визначних жінок України.

Чому так багато некомпетентних чоловіків стають лідерами і як це змінити

Автор: Томас Чаморро-Премузик

Протягом багатьох років автор книги досліджував питання, чому пихаті й самовдоволені особи стають лідерами.

У цій книжці він називає причини цього явища та пояснює, як усе можна виправити.

Також по темі: Мей Маск — "Жінка, яка має план": інтерв'ю із авторкою легендарного бестселлера 10 цитат успішних жінок, які варто взяти на озброєння Як жінці досягти успіху в професії: історії, що надихають

Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху

Авторка: Мей Маск

Мемуари Мей Маск – супермоделі, дієтологині та матері техногенія Ілона Маска.

Повірте, ця книга варта того, аби ви прочитали її. Мей Маск надає крила!

Код Упевненості для дівчат

Авторки: Клер Шипман, Кей Кетті

Досвід реальних дівчат, які дали волю впевненості.

У книзі пояснюється, як не боятися своїх прагнень і стати сильною особистістю з високою самооцінкою.

Молоко і мед

Авторка: Каур Рупі

Поетична збірка, яка рознесла закоронний бук тікток, вірші про любов втрату травму насильство зцілення і жіночність.

Червоний годинник

Авторка: Лені Зумас

Єдиний фікшн зі списку про 2 жінок, які кидають виклик суспільним нормам.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів про сильних жінок.

Фото: Pexels

Галина Падалко

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Теги: книги
25.11.2021 12:20



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