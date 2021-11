Книги про сильних жінок. Добірка про успіх, повагу та ґендерну рівність

Про жінок треба згадувати не лише на 8 березня. 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Видавництво бестселерів Vivat і Ранок у Великому Місті на ICTV вибрали свідомий шлях пропагування рівності та поваги. Тож розповідаємо, що варто почитати про сильних жінок.

Авторка: Керолайн Кріадо Перес

Це перша книжка про гендерні нерівності, заснована виключно на фактах та статистиці.

В її основі – понад 100 років досліджень прихованих гендерних даних про жінок, що творили історію на рівні з чоловіками.

Авторка: Джессіка Беннетт

Книжка, яка містить історії жінок, що зіткнулися з ґендерною нерівністю, і дієві лайфхаки, як зарадити собі в таких ситуаціях

Авторка: Баркетт Елінор

Авторка: Гаузер Фран

Книга спростовує чимало кар’єрних стереотипів і руйнує міф про те, що успіху на роботі досягають лише «залізні леді».

Автор: Вахтанг Кіпіані

У цій книжці Вахтанг Кіпіані зібрав інтерв’ю, свідчення, архівні документи й довідки про визначних жінок України.

Автор: Томас Чаморро-Премузик

Протягом багатьох років автор книги досліджував питання, чому пихаті й самовдоволені особи стають лідерами.

У цій книжці він називає причини цього явища та пояснює, як усе можна виправити.

Авторка: Мей Маск

Мемуари Мей Маск – супермоделі, дієтологині та матері техногенія Ілона Маска.

Авторки: Клер Шипман, Кей Кетті

Досвід реальних дівчат, які дали волю впевненості.

У книзі пояснюється, як не боятися своїх прагнень і стати сильною особистістю з високою самооцінкою.

Авторка: Каур Рупі

Поетична збірка, яка рознесла закоронний бук тікток, вірші про любов втрату травму насильство зцілення і жіночність.

Авторка: Лені Зумас

Єдиний фікшн зі списку про 2 жінок, які кидають виклик суспільним нормам.

