Книги про сильних жінок. Добірка про успіх, повагу та ґендерну рівність

Про жінок треба згадувати не лише на 8 березня. 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
Видавництво бестселерів Vivat і Ранок у Великому Місті на ICTV вибрали свідомий шлях пропагування рівності та поваги. Тож розповідаємо, що варто почитати про сильних жінок.
Зберігайте і насолоджуйтесь читанням!
Книги про сильних жінок
Невидимі жінки
Авторка: Керолайн Кріадо Перес
Це перша книжка про гендерні нерівності, заснована виключно на фактах та статистиці.
В її основі – понад 100 років досліджень прихованих гендерних даних про жінок, що творили історію на рівні з чоловіками.
Бійцівський клуб феміністок
Авторка: Джессіка Беннетт
Книжка, яка містить історії жінок, що зіткнулися з ґендерною нерівністю, і дієві лайфхаки, як зарадити собі в таких ситуаціях
Голда
Авторка: Баркетт Елінор
Біографія, яка знайомить читача з маловідомими фактами життя Ґолди Меїр – першої жінки прем’єр-міністерки у країнах Близького Сходу.
Міф про милу дівчину Як побудувати казкову кар’єру і не перетворитися на чудовисько
Авторка: Гаузер Фран
Книга спростовує чимало кар’єрних стереотипів і руйнує міф про те, що успіху на роботі досягають лише «залізні леді».
Країна жіночого роду
Автор: Вахтанг Кіпіані
У цій книжці Вахтанг Кіпіані зібрав інтерв’ю, свідчення, архівні документи й довідки про визначних жінок України.
Чому так багато некомпетентних чоловіків стають лідерами і як це змінити
Автор: Томас Чаморро-Премузик
Протягом багатьох років автор книги досліджував питання, чому пихаті й самовдоволені особи стають лідерами.
У цій книжці він називає причини цього явища та пояснює, як усе можна виправити.Також по темі: Мей Маск — "Жінка, яка має план": інтерв'ю із авторкою легендарного бестселлера 10 цитат успішних жінок, які варто взяти на озброєння Як жінці досягти успіху в професії: історії, що надихають
Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху
Авторка: Мей Маск
Мемуари Мей Маск – супермоделі, дієтологині та матері техногенія Ілона Маска.
Повірте, ця книга варта того, аби ви прочитали її. Мей Маск надає крила!
Код Упевненості для дівчат
Авторки: Клер Шипман, Кей Кетті
Досвід реальних дівчат, які дали волю впевненості.
У книзі пояснюється, як не боятися своїх прагнень і стати сильною особистістю з високою самооцінкою.
Молоко і мед
Авторка: Каур Рупі
Поетична збірка, яка рознесла закоронний бук тікток, вірші про любов втрату травму насильство зцілення і жіночність.
Червоний годинник
Авторка: Лені Зумас
Єдиний фікшн зі списку про 2 жінок, які кидають виклик суспільним нормам.
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів про сильних жінок.
Фото: Pexels