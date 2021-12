Що українці гуглили у 2021 році? ТОП найпопулярніших запитів

Найпопулярніші Google-запити 2021 року – що гуглили українці.

Що спільного у президента США Джо Байдена, українського боксера Олександра Усика та російської співачки Максім?!

Усі вони потрапили до рейтингу найпопулярніших гугл-запитів 2021 року в Україні.

А кого і що ще гугулили українці цього року? Розповідаємо.

У 2020 році українців найбільше цікавив коронавірус і все, що з ним пов’язано, тоді як раніше, в допандемічні роки, в ТОПі Гугла часто опинялися серіали та розважальні шоу.

А от в 2021-му році українців об’єднав спорт!

Найпопулярнішим Google-запитом в Україні стало Євро-2020.

Довгоочікуваний захід, який проводять раз на 4 роки і який довелося відкласти через пандемію, нарешті відбувся! Шукали як інформацію про сам футбольний Чемпіонат, так і про конкретні матчі – Україна-Англія та Україна-Швеція.

А соцмережі вибухали мемами!

Також українці шукали новини по Олімпіаді в Токіо, де українські спортсмени вибороли 19 медалей! З них – 12 бронзових, 6 срібних та одне золото.

Його, нагадаємо, взяв чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Він, до слова, один з тих, кого українці цього року шукали найчастіше.

У рейтинг найпопулярніших запитів 2021-го в Україні традиційно потрапив пісенний конкурс Євробачення. Його українці масово гуглять ледь не щороку.

Утім, цьогорічне змагання таки можна вважати знаковим і унікальним для нашої держави. Адже вперше за всю історію участі України на конкурсі, ми виступали саме з україномовною піснею! Не рахуючи, звісно, номера гурту “Гринджоли” в 2005 році.

У результаті український гурт Go-A посів на Євробаченні-2021 п’яте місце – через низькі оцінки від професійного журі. І став другим після італійського гурту “Манескін”, кому глядачі віддали найбільшу кількість голосів.

Ба більше, згодом україномовний трек Шум вперше в історії потрапив до глобального чарту Billboard!

Минулого року шестеро з десяти найпопулярніших в Google-пошуку персон були політики. А от у 2021 їх лишилося тільки двоє – російський політик Олексій Навальний та президент США Джо Байден.

Також у списку людей, яких найчастіше гуглили, троє спортсменів: окрім згаданого борця Жана Беленюка, тут опинилися український футболіст Андрій Ярмоленко й боксер Олександр Усик, який, власне, і очолює рейтинг ТОП персон.

Серед тих, кого найчастіше гуглили українці, і 38-річна російська співачка Максім, яка, не дивлячись на молодий вік, перенесла важку форму коронавірусу. Вона пролежала в лікарні 2 місяці, була підключена до апарату штучної вентиляції легень і двічі перенесла зупинку серця під час коми.

Також до ТОПу Google – не лише в Україні, а й в світі – передбачувано потрапив американський актор, володар премій Золотий глобус та Еммі Алек Болдвін.

Світ досі спостерігає за розслідуванням справи про вбивство української операторки Галини Гатчинс, яка будувала кар’єру в Голлівуді.

Нагадаємо, трагедія сталася на знімальному майданчику фільму Іржа. Щоб отримати ефектний кадр Болдвін, мав вистрілити в камеру, утім, у револьвері замість холостих якимось чином опинилися справжні патрони. Рідні Гатчинс не звинувачують актора в смерті, вважають – трагедія сталася через халатність членів команди, які вручили кінозірці заряджений револьвер. Слідство триває.

Ще одна персона, якою цікавилися українці цього року, – активіст, екс-очільник одеського осередку Правий сектор Сергій Стерненко. Цього року Приморський суд Одеси виніс йому вирок – 7 років і 3 місяці позбавлення волі та конфіскацію половини майна.

Стерненка обвинувачують у розбої, незаконному позбавленні волі та незаконному носінні вогнепальної зброї.

Зокрема, активісту закидають умисне вбивство Івана Кузнєцова, який був одним з тих, хто напав на Стерненка. У свою чергу Сергій наполягає на самообороні, а захист наголошує на упередженості слідства й політичному характері справи.

А тепер оцініть контраст і, так би мовити, різносторонність інтересів українців – в рейтингу людей, яких найчастіше гуглили в 2021-му, опинилася й українська порнозірка, яка називає себе Адель Асанті! У якихось скандалах – принаймні цьогоріч – дівчина помічена не була. Ймовірно, цікавість саме до цієї порнозірки викликана її участю в проекті Холостяк.

