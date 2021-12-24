Найбільші “зашквари” 2021 року: хто викликав “іспанський сором”

Найбільші одіозні події 2021 року.

Зашкварів за 2021 рік було дуже багато.

Але ми обрали найгарячіші.

Ілля Кива

Народний депутат запам’ятався хамовитою й нецензурною манерою спілкування з журналістами.

Нелюбов нардепа до журналістів зрозуміла — Кива не раз ставав героєм скандальних репортажів та публікацій.

У квітні цього року Кива захистив кандидатську дисертацію з держуправління.

Хоча навіть не зміг пояснити термін зі своєї ж роботи.

Під час захисту кандидатської невідомі молодики не пускали у приміщення журналістів, які виявили, що довідки для дисертації — підроблені, участь у академічних конференціях — вигадки.

Серіал про Ківу-науковця тривав десь півроку.

Наприкінці листопада атестаційна колегія Міносвіти нарешті скасувала надання нардепові ступеню.

А причетних науковців – права займатись науковою діяльністю протягом двох років.

Та, напевно, варто очікувати другий сезон серіалу.

Озлоблений Кива пообіцяв помститися, вилаявшись нецензурно у Верховній Раді.

Нещодавно Киву позбавили також права на нагородну зброю.

По іншій справі — виконавча служба почала стягувати з нардепа на користь держави понад мільйон гривень доходів від славнозвісної жомової ями.

Напад священнослужителів на журналістів

Священнослужитель Києво-Печерської Лаври отець Арсеній спілкується з журналістом Магнолія-ТВ, який приїхав знімати сюжет про пожежу на території Лаври.

Не був більш привітним під час висвітлення важливої події і її настоятель митрополит Павло.

Щоб журналіст не знімав, у нього забрали телефон.

Перед тим, як журналісту все ж таки віддали його телефон, митрополит Павло наказав “брату” з любов’ю до ближнього свого:

Через перешкоджання журналістській діяльності поліція відкрила кримінальне провадження і нині встановлює обставини.

Священнослужителям загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців чи обмеження волі на строк до трьох років.

Такими були найголовніші зашквари 2021 року.

Хто ще “візначився”?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найгучніші політичні події 2021 року.

Фото: kiva_ilya

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