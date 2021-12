Найбільші “зашквари” 2021 року: хто викликав “іспанський сором”

Найбільші одіозні події 2021 року.

Зашкварів за 2021 рік було дуже багато.

Але ми обрали найгарячіші.

Народний депутат запам’ятався хамовитою й нецензурною манерою спілкування з журналістами.

Нелюбов нардепа до журналістів зрозуміла — Кива не раз ставав героєм скандальних репортажів та публікацій.

У квітні цього року Кива захистив кандидатську дисертацію з держуправління.

Під час захисту кандидатської невідомі молодики не пускали у приміщення журналістів, які виявили, що довідки для дисертації — підроблені, участь у академічних конференціях — вигадки.

Серіал про Ківу-науковця тривав десь півроку.

А причетних науковців – права займатись науковою діяльністю протягом двох років.

Та, напевно, варто очікувати другий сезон серіалу.

Нещодавно Киву позбавили також права на нагородну зброю.

По іншій справі — виконавча служба почала стягувати з нардепа на користь держави понад мільйон гривень доходів від славнозвісної жомової ями.

Священнослужитель Києво-Печерської Лаври отець Арсеній спілкується з журналістом Магнолія-ТВ, який приїхав знімати сюжет про пожежу на території Лаври.

Не був більш привітним під час висвітлення важливої події і її настоятель митрополит Павло.

Перед тим, як журналісту все ж таки віддали його телефон, митрополит Павло наказав “брату” з любов’ю до ближнього свого:

Через перешкоджання журналістській діяльності поліція відкрила кримінальне провадження і нині встановлює обставини.

Священнослужителям загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців чи обмеження волі на строк до трьох років.

Такими були найголовніші зашквари 2021 року.

Хто ще “візначився”?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Фото: kiva_ilya

