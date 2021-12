Топ досягнень України у 2021 році: якими подіями можуть пишатися українці

Найголовніші перемоги України у 2021 році.

2021 рік був для України важким.

Нові хвилі пандемії, восьмий рік війни на сході України, газові війни з Росією, накопичення російський військ на українських кордонах.

Політичні скандали, розслідування та чорні п’ятниці Ради Безпеки ООН.

Попри це все, країна встояла і навіть здобула певні перемоги.

Ми вирішили згадати, чим Україна та українці відзначилися у році що минає.

У серпены 2021 року в Києві пройшов історичний саміт за участі 46 країн та міжнародних організацій.

Мета такої зустрічі — пошук шляхів деокупації Криму.

Кримська платформа чи не перший із початку війни на сході України і окупації півострова майданчик, на якому тема де окупації півострова і повернення його до складу України піднялася на найвищому рівні.

Платформа дала можливість комунікації і отримати позицію не тільки України з цього приводу, але різних держав, в тому числі тих, які досі мали неоднозначне ставлення до України.

Політолог Максим Джигун говорить:

Кримська платформа стала потужним сигналом і для Росії.

Масштаби заходу чітко продемонстрували: питання деокупації Криму не зняте з порядку денного і весь цивілізований світ розуміє, що Крим – це Україна.

З Молдовою та Грузією до Європи.

Новий формат, який цього року ініціювала Україна націлений на спільні кроки із партнерами на шляху інтеграції до Європейського Союзу.

Причому умовний альянс вже досягнув успіхів.

За півроку Асоційоване тріо не лише вивели на рівень глав урядів і лідерів держав, але й добилися офіційного визнання ЄС.

Україна змогла продемонструвати своє лідерство і запропонувати абсолютно інших майданчик з-поміж членів, які дійсно хочуть інтегруватися до європейського простору.

Політолог наголошує:

Максим Джигун запевняє, що саме завдяки Асоційованому Тріо ми змогли більш однозначно і більш ствердно заявляти про свої бажання і взаємодіяти із заходом і виконувати певні зобов’язання зі свого боку.

Та Асоційоване Тріо не є об’єднанням, яке лише декларує свої наміри на увесь світ.

Співпраця поглиблює відносини між трьома державами, сприяє обміну досвідом і єднанню перед загрозами збоку Росії.

Якими ще перемогами у 2021 році можуть пишатись українці?

На яку спецоперацію не наважились навіть країни НАТО, а Україна врятувала сотні життів?

Детальніше дивіться в сюжеті роксолани Влох.

Фото: Рixabay

