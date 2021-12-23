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Video: Найгучніші політичні події у світі 2021 року

Найбільш вагомі політичні події в 2021 році. 2021 рік був унікальний і насичений подіями міжнародного значення. І запам’ятається він не лише появою вакцини від COVID-19. Справді, лише за рік, попри шалену соціальну нерівність, коли спершу доступ до вакцин мали переважно розвинуті держави, принаймні однією дозою вдалося щепити 56,9% населення планети. Та 2021 рік був значно різноманітніший і жив не лише пандемією. Причому з першого ж дня. 1 січня закінчився перехідних період Брекзіту і Великобританія офіційно і остаточно вийшла з Європейського Союзу. То ж давайте згадаємо й інші яскраві, а подекуди моторошні події 2021 року, які точно назавжди залишать слід в історії. [read_more_news] То чим саме відзначився 2021-й рік? І як ці події вплинуть на наступніий рік? Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільші досягнення України за 2021 рік. Фото: Unsplash

Найгучніші політичні події у світі 2021 року
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Найбільш вагомі політичні події в 2021 році.

2021 рік був унікальний і насичений подіями міжнародного значення.

І запам’ятається він не лише появою вакцини від COVID-19.

Справді, лише за рік, попри шалену соціальну нерівність, коли спершу доступ до вакцин мали переважно розвинуті держави, принаймні однією дозою вдалося щепити 56,9% населення планети.

Та 2021 рік був значно різноманітніший і жив не лише пандемією.

Причому з першого ж дня.

1 січня закінчився перехідних період Брекзіту і Великобританія офіційно і остаточно вийшла з Європейського Союзу.

То ж давайте згадаємо й інші яскраві, а подекуди моторошні події 2021 року, які точно назавжди залишать слід в історії.

Також по темі: Рейтинг найкращих армій світу: яке місце посіла Україна? Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія США підготували для Росії вбивчі санкції? Чим відповість Кремль

То чим саме відзначився 2021-й рік?

І як ці події вплинуть на наступніий рік?

Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільші досягнення України за 2021 рік.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Найгучніші політичні події у світі 2021 року / 23.12.2021 12:00
23.12.2021 12:00

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