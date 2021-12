Найгучніші політичні події у світі 2021 року

Найбільш вагомі політичні події в 2021 році.

2021 рік був унікальний і насичений подіями міжнародного значення.

І запам’ятається він не лише появою вакцини від COVID-19.

Справді, лише за рік, попри шалену соціальну нерівність, коли спершу доступ до вакцин мали переважно розвинуті держави, принаймні однією дозою вдалося щепити 56,9% населення планети.

Та 2021 рік був значно різноманітніший і жив не лише пандемією.

Причому з першого ж дня.

1 січня закінчився перехідних період Брекзіту і Великобританія офіційно і остаточно вийшла з Європейського Союзу.

То ж давайте згадаємо й інші яскраві, а подекуди моторошні події 2021 року, які точно назавжди залишать слід в історії.

То чим саме відзначився 2021-й рік?

І як ці події вплинуть на наступніий рік?

