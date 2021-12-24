Різдво в басейні. Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру у купальнику

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу “Відчайдушні домогосподарки” Єва Лонгорія дражнить підписників гарячими знімками.
Світлинами знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.
На фото біля басейну Єва позує в рожевому купальнику.
— Так виглядає Різдво у Лос-Анджелесі, — підписала Лонгорія.
І просто шокувало всіх прихильників.
Вони миттєво відреагували і написали безліч компліментів неперевершеній красі актриси.
Допис переглянуло майже 280 тисяч користувачів.Також по темі: “Де твої пахви?”: підписники звинуватили Кім Кардашян у зловживанні фотошопом Які ж вихідні без текіли? Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки
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Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Єви Лонгорії.
Фото: evalongoria