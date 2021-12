Різдво в басейні. Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру у купальнику

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу “Відчайдушні домогосподарки” Єва Лонгорія дражнить підписників гарячими знімками.

Світлинами знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

На фото біля басейну Єва позує в рожевому купальнику.

І просто шокувало всіх прихильників.

Вони миттєво відреагували і написали безліч компліментів неперевершеній красі актриси.

Допис переглянуло майже 280 тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Єви Лонгорії.

Фото: evalongoria

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.