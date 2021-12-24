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ICTV Ранок 24.12.2021 15:40
24.12.2021 15:40
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Різдво в басейні. Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру у купальнику

Різдво в басейні. Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру у купальнику

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу “Відчайдушні домогосподарки” Єва Лонгорія дражнить підписників гарячими знімками.

Світлинами знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

На фото біля басейну Єва позує в рожевому купальнику.

— Так виглядає Різдво у Лос-Анджелесі, — підписала Лонгорія.

І просто шокувало всіх прихильників.

Вони миттєво відреагували і написали безліч компліментів неперевершеній красі актриси.

Допис переглянуло майже 280 тисяч користувачів.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Єви Лонгорії.

Фото: evalongoria

 

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Теги: Єва Лонгорія, інстаграм зірок, шоу-бізнес
24.12.2021 15:40



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