Мексиканська спека. Єва Лонгорія показала розкішну фігуру

Американська акторка Єва Лонгорія показала свою струнку фігуру в купальнику.
Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Єва позує в біло-блакитному бікіні, сидячи в кріслі-гойдалці.
З Мексики з любов’ю, — прокоментувала свій знімок під сонечком Лонгорія.
Фанати акторки захоплюються фігурою зірки серіалу “Відчайдушні домогосподарки”.
До речі, мамою акторка стала три роки тому, але вже повністю повернулась у форму.Також по темі: Обіцяю бути одягненою, але це не точно! Дорофєєва розбурхала мережу сміливим фото У нижній білизні і з вудочкою. Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію на рибалці Шикарні форми. Бейонсе показала спокусливий образ
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Нагадаємо, раніше ми писали, що Єва Лонгорія поділилась рецептом алкогольного коктелю.
Фото: evalongoria