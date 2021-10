Мексиканська спека. Єва Лонгорія показала розкішну фігуру

Американська акторка Єва Лонгорія показала свою струнку фігуру в купальнику.

Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Єва позує в біло-блакитному бікіні, сидячи в кріслі-гойдалці.

Фанати акторки захоплюються фігурою зірки серіалу “Відчайдушні домогосподарки”.

До речі, мамою акторка стала три роки тому, але вже повністю повернулась у форму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єва Лонгорія поділилась рецептом алкогольного коктелю.

Фото: evalongoria

