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ICTV Ранок 21.10.2021 20:20
21.10.2021 20:20
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Мексиканська спека. Єва Лонгорія показала розкішну фігуру

Мексиканська спека. Єва Лонгорія показала розкішну фігуру

Американська акторка Єва Лонгорія показала свою струнку фігуру в купальнику.

Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Єва позує в біло-блакитному бікіні, сидячи в кріслі-гойдалці.

З Мексики з любов’ю, — прокоментувала свій знімок під сонечком Лонгорія.

Фанати акторки захоплюються фігурою зірки серіалу “Відчайдушні домогосподарки”.

До речі, мамою акторка стала три роки тому, але вже повністю повернулась у форму.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Єва Лонгорія поділилась рецептом алкогольного коктелю.

Фото: evalongoria

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Теги: Єва Лонгорія, інстаграм зірок, шоу-бізнес
21.10.2021 20:20



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