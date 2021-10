Які ж вихідні без текіли? Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

Вигуляти своїх друзів вирішила на цих вихідних популярна голлівудська акторка Єва Лонгорія.

Зірка “Відчайдушних домогосподарок” наробила цілу купу коктейлів з текілою, власного бренду, до речі.

Ну і залюбки поділилась цими щасливими фото у своєму Instagram.

У коментарях підписники захоплювались виглядом не лише алкогольного коктейлю, а й 46-річної акторки.

Вона, як завжди виглядає просто неймовірно.

Ну, і коктейлі її теж нічого. Про рецепт зірка теж не забула:

