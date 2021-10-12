Які ж вихідні без текіли? Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

Вигуляти своїх друзів вирішила на цих вихідних популярна голлівудська акторка Єва Лонгорія.
Зірка “Відчайдушних домогосподарок” наробила цілу купу коктейлів з текілою, власного бренду, до речі.
Ну і залюбки поділилась цими щасливими фото у своєму Instagram.
Текіла та гарна компанія завжди роблять подорож чудовою, — підписала Лонгорія.
У коментарях підписники захоплювались виглядом не лише алкогольного коктейлю, а й 46-річної акторки.
Вона, як завжди виглядає просто неймовірно.
Ну, і коктейлі її теж нічого. Про рецепт зірка теж не забула:Також по темі: Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото Шикарні форми. Шакіра прикрасила обкладинку жіночого глянцю Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Єви Лонгорії.
Фото: giphy