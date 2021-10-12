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ICTV Ранок 12.10.2021 15:30
12.10.2021 15:30
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Які ж вихідні без текіли? Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

Які ж вихідні без текіли? Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю

Вигуляти своїх друзів вирішила на цих вихідних популярна голлівудська акторка Єва Лонгорія.

Зірка “Відчайдушних домогосподарок” наробила цілу купу коктейлів з текілою, власного бренду, до речі.

Ну і залюбки поділилась цими щасливими фото у своєму Instagram.

Текіла та гарна компанія завжди роблять подорож чудовою, — підписала Лонгорія.

У коментарях підписники захоплювались виглядом не лише алкогольного коктейлю, а й 46-річної акторки.

Вона, як завжди виглядає просто неймовірно.

Ну, і коктейлі її теж нічого. Про рецепт зірка теж не забула:

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Єви Лонгорії.

Фото: giphy

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Теги: Єва Лонгорія, інстаграм зірок, зірки
12.10.2021 15:30



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