Вакцинувати дітей небезпечно? Експерти спростували міфи про COVID-19 у малюків

Експерти спростували найабсурдніші міфи про коронавірус у дітей.

Тривалий час вважалося, що COVID-19 — хвороба, небезпечна здебільшого для літніх людей і тих, хто має супутні хронічні захворювання.

А молоді люди, тим більше діти та підлітки, хворіють легко.

Відколи коронавірус добрався до наймолодших, Інтернет поповнився міфами про перебіг хвороби у малечі.

Без лякалок про вакцинацію неповнолітніх від COVID-19, зрозуміло, теж не обійшлось.

Ми звернулися до фахівців, щоб розставити всі крапки над “і” й разом вдарити по коронаміфах.

Діти не бувають хворими на COVID-19, а якщо хворіють, то лише в легкій формі?

Від малечі неможливо заразитися коронавірусом?

Вакцинувати неповнолітніх небезпечно?

У щепленої від COVID-19 вагітної матері народиться генетично модифікована дитина?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

