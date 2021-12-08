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Video: Вакцинувати дітей небезпечно? Експерти спростували міфи про COVID-19 у малюків

Експерти спростували найабсурдніші міфи про коронавірус у дітей. Тривалий час вважалося, що COVID-19 — хвороба, небезпечна здебільшого для літніх людей і тих, хто має супутні хронічні захворювання. А молоді люди, тим більше діти та підлітки, хворіють легко. Відколи коронавірус добрався до наймолодших, Інтернет поповнився міфами про перебіг хвороби у малечі. Без лякалок про вакцинацію неповнолітніх від COVID-19, зрозуміло, теж не обійшлось. Ми звернулися до фахівців, щоб розставити всі крапки над "і" й разом вдарити по коронаміфах.
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Діти не бувають хворими на COVID-19, а якщо хворіють, то лише в легкій формі? Від малечі неможливо заразитися коронавірусом? Вакцинувати неповнолітніх небезпечно? У щепленої від COVID-19 вагітної матері народиться генетично модифікована дитина? Про це та багато іншого дивіться у сюжеті Альони Нестеренко. Нагадаємо, раніше експерти висловились про найабсурдніші коронаміфи. Фото: Pexels

Вакцинувати дітей небезпечно? Експерти спростували міфи про COVID-19 у малюків
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Експерти спростували найабсурдніші міфи про коронавірус у дітей.

Тривалий час вважалося, що COVID-19 — хвороба, небезпечна здебільшого для літніх людей і тих, хто має супутні хронічні захворювання.

А молоді люди, тим більше діти та підлітки, хворіють легко.

Відколи коронавірус добрався до наймолодших, Інтернет поповнився міфами про перебіг хвороби у малечі.

Без лякалок про вакцинацію неповнолітніх від COVID-19, зрозуміло, теж не обійшлось.

Ми звернулися до фахівців, щоб розставити всі крапки над “і” й разом вдарити по коронаміфах.

Також по темі: Вакцини від коронавірусу викликають ВІЛ та гепатит? Експерти спростували головні коронаміфи Малюки під ШВЛ та ризики для вагітних. Важка форма COVID-19 дісталася і до дітей Чи може держава обмежувати права антивакцинаторів

Діти не бувають хворими на COVID-19, а якщо хворіють, то лише в легкій формі?

Від малечі неможливо заразитися коронавірусом?

Вакцинувати неповнолітніх небезпечно?

У щепленої від COVID-19 вагітної матері народиться генетично модифікована дитина?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше експерти висловились про найабсурдніші коронаміфи.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Вакцинувати дітей небезпечно? Експерти спростували міфи про COVID-19 у малюків / 08.12.2021 18:00
08.12.2021 18:00

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