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ICTV / Ранок / Католицьке Різдво: традиції та особливості святкування / 21.12.2020 13:33
21.12.2020 13:33
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Католицьке Різдво: традиції та особливості святкування


Різдво Христове за західним обрядом: що не можна робити 25 грудня?

Щорічно християни західного обряду святкують Різдво в одну й ту ж дату — 25 грудня.

З 2017 року цей день став офіційним святом в Україні. Цьогоріч — це п’ятниця, що позначена в календарі, як ще один вихідний.

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Проте це не тільки можливість пропустити роботу й побути з рідними, а й відсвяткувати Різдво за найкращими правилами американських різдвяних фільмів.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе усе найцікавіше про цей особливий день.

Чому католики й православні святкують у різні дні?

Різдво фото

Фото: Pexels

Для початку, слід відповісти на питання, що мучить і заплутує вже не одне покоління поспіль.

Чому ж католики і православні святкують у різні дні?

А, що, коли ми скажемо наступне:

Святкують вони одного дня, проте за різними календарями. На Заході –  за григоріанським, а на Сході –  за юліанскьким.

Все це через реформу папи Римського Григорія ХІІІ, який вирішив виправити неточності у юліанському календарі — він відставав аж на цілих 10 днів.

На його ініціативу погодились не всі.

Зараз юліанським календарем продовжують користуватися Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви, а також Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

Новим же стилем — решта християн. І це не лише католики, як прийнято вважати, а й протестанти.

Головні різдвяні традиції західного обряду

Прикрашання будинку

різдвяні свічкм фото

Фото: Unsplash

Все, що ми бачили в класичних різдвянах фільмах — не вигадка й не перебільшення.

Західний світ і справді ретельно підготовує свої домівки для святкового настрою й сімейного затишку.

Сюди, до речі, відноситься не лише прикрашання ялинки й ліхтарики на даху.

Обов’язковими атрибутами є шопка, вічнозелений різдвяний вінок й ошатні свічки, які не лише мають на меті створити особливу атмосферу вдома, а й освітити шлях Господа.

Адвент

молитва фото

Фото: Unsplash

Готують християни західного обряду не лише домівки та подарунки одне для одного, а й власні серця та душі.

Адвент — це 4 тижні перед Різдвом, за які усі мають посповідатись, причаститись й знайти час для милосердя.

Суворий піст

зерна пшениці фото

Фото: Pixabay

Християни західного обряду теж постують, але особливо суворо — у переддень Різдва.

У цей день не можна їсти нічого, окрім зерна пшениці або ячменю, зварених у воді й приправлених медом.

Закінчується таке голодування появою першої зірки на небі.

Святвечір

Святвечір фото

Фото: Unsplash

Як тільки на небі з’являється та довгоочікувана зоря, сім’я сідає за стіл.

Перед початком трапези читається уривок з Євангеліє, співається перша колядка й усі частують обладкою.

Це святковий хліб, що символізує радість свята, яке наближається.

Після пісної вечері з 12 страв, сім’я поспішає на вечірню різдвяну Месу.

Що не можна робити 25 грудня?

Християни Західного обряду в цей особливий та повний миру й любові день намагаються не:

  • Виконувати будь-яку роботу, у тому числі прибирати й викидати сміття;
  • Сваритися із будь-ким, а особливо рідними;
  • Відмовляти в милостині.

 

Різдво фото

Фото: Pixabay

Прикмети на Католицьке Різдво

  • Не варто одягати одяг чорного кольору або ж старі речі, якщо хочеш уникнути бідності й нещастя;
  • святкувати слід пишно, щоб примножити багатство в наступному році;
  • також не прийнято прибирати зі столу 24 грудня та викидати сміття у день Різдва, аби не “винести” з дому благополуччя й успіх.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про різдвяний піст 2020.

Фото: Unsplash

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Теги: Католицьке Різдво, свято, традиції
21.12.2020 13:33



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