Найкращі подарунки на Новий рік 2022: економно та зі смаком

Що подарувати на Новий рік 2022 – ідеї для подарунків для рідних і друзів.

Наближається Новий рік, і ти все частіше починаєш задумуватись про подарунки друзям та близьким.

І одразу починаєш вираховувати в голові шалені суми, які потрібно на це витратити.

Ранок у Великому Місці підібрав для тебе найкращі подарунки, які можна буде покласти під новорічну ялинку.

До того ж, вони вирізняються своєю оригінальністю та не будуть сильно бити по твоєму гаманцю.

Приємно, коли гарячий чай, кава чи какао завжди з тобою. Тому термокружка буде чудовим новорічним подарунком.

Цікавий малюнок на ній зможе також піднімати настрій людині, якій цю термокружку подарують.

В холодні зимові вечори плед може стати не лише приємним подарунком, але й справді корисним.

Якщо ви хочете подарувати таку теплу ковдру, але не хочете бути банальним, то можна замовити плед з рукавами або ж у вигляді хвоста русалки.

Любителів солодкого варто порадувати новорічним подарунком, який вони зможуть з’їсти.

Імбирне печиво, пряники чи кекси, презентовані в новорічному стилі, не лише стануть смачним подарунком, але й нагадають про незабутню святкову атмосферу.

Якщо не хочеш обмежитись якимось одним подарунком, тоді можна скласти подарунковий набір.

Коробку з різними дрібничками можна складати самому, а можна замовити в магазині, де це вже зроблять за тебе.

Пластикові пакети вже виходять із моди. Тому шопер буде корисним подарунком для кого завгодно.

Ти можеш обрати однотонну сумку, або ж із якимось цікавим малюнком чи принтом, який неодмінно буде звертати до себе увагу перехожих.

Для тих, хто любить подорожувати, або тільки збирається, оригінальним подарунком буде скретч-карта.

Там можна відмічати країни, які вже відвідав, ставити нові завдання, планувати майбутні пригоди та поїздки.

Ще більше подорожей у наступному році буде чудовою ідеєю.

Весь світ зараз прагне екологічності. А якщо твої друзі чи близькі ще й люблять рослини, то обов’язково подаруй їм еко-куб.

Виробники вже підготували потрібну землю та посіяли насіння. Тож достатньо лише проявляти свою турботу, доглядати за рослиною та не забувати її вчасно поливати.

Для тих, хто любить спілкуватись та проводити час із друзями, можна подарувати настільну гру. Вона стане незамінним помічником на будь-якій вечірці або посиденьках.

Зараз існує багато ігор на будь-який смак та вік.

Наприклад, Правда або справа допоможе краще дізнатись один одного та наштовхнути на шалені вчинки.

Якщо твої близькі люблять планувати все в своєму житті, то варто подарувати їм календар-планер, якому вони неодмінно зрадіють.

Проте, якщо в твоїх друзів є звичка забувати про деякі речі, цей подарунок також стане для них незамінним.

Що може бути кращим, ніж спільний похід у театр? Головне – не забувайте дотримуватись правил карантину.

Пам’ятай, що прояв уваги до близьких в цей Новий рік буде одним з найкращих подарунків. Обирай ідею, яка сподобалася, та читай інші наші матеріали.

