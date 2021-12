Найкращі новорічні фільми: що подивитись на зимові свята

Новорічні фільми, які створять святкову атмосферу.

Усі українці вже в очікуванні Нового року та зимових свят. Саме в таку пору хочеться подивитись фільми про Різдво, які допоможуть відчути цю неймовірну атмосферу.

Дивитись, як зазвичай, Один вдома, чи все ж спробувати щось нове?

Ранок у Великому Місті допоможе в цьому. Саме для тебе ми створили добірку новорічних фільмів.

Символом прийдешнього 2020 року стане металевий Щур. А у фільмі Лускунчик ця тварина є не просто якимось шкідником, а справжнім королем.

Хоч він був і негативним героєм, але саме ця кінострічка дозволить тобі поринути в казку та насолодитись естетичною картинкою.

Особливо, цей фільм варто подивитись тим, хто не читав книги та не знає оригінальної історії.

Проблема взаємин батьків та дітей ніколи не втратить своєї актуальності.

Персонажі стрічки спробують знайти порозуміння між чотирма поколіннями та весело зустріти Різдво.

Дехто тут зможе знайти нове кохання, хтось відродити давно забуте старе, а всі разом вони стануть справжньою сім’єю саме у Святвечір.

Класичний новорічний фільм, який ти обов’язково маєш подивитись. Адже головна героїня Сью у виконанні Елісон Портер – просто неймовірна.

Ця дівчинка неодмінно наповнить твоє серце теплом. Атмосферна різдвяна комедія, яка за рівнем професійності не поступається легендарному Один вдома.

Перед Новим роком може статись будь-яке диво. У кінострічці ми спостерігатимемо за переплетінням різних людських доль.

А об’єднуватиме їх різдвяний дух та найсвітліше у світі почуття — кохання.

Саме любов дасть зрозуміти нашим героям, хто вони є насправді.

А Новий рік та приготування до нього додадуть до всього цього незабутні моменти та враження.

Екранізація відомого твору, яка змушує глядачів задуматись про вічні цінності.

Під час Різдва вони виходять на перший план. Кожен розуміє, що це свято потрібно проводити з найближчими.

Чудовий сімейний фільм для зимового вечора, який припаде до душі як малюкам, так і дорослим.

Різдво – це веселе та незабутнє свято, на яке чекає кожен. А що, як це святкування має не лише добрий святих та духів, але і злих?

Звичайна американська родина в очікуванні Різдва зустрінеться з одним із них.

Цього року Крампус приготував для них досить незвичайні подарунки.

Подивись, чи сподобаються вони нашим героям.

Закохані збираються провести новорічні свята разом зі своїми батьками.

Проте існує одна проблема – обидві сім’ї розведені.

Пара вирішує, що за короткий час вони мають відвідати чотири абсолютно різні сім’ї.

На жаль, вони не знали, чим це для них може обернутись.

Тепер ти маєш список з фільмів, які допоможуть тобі цікаво провести холодні зимові вечори. Обирай, який тобі до вподоби, та насичуйся різдвяним настроєм.

Фото: IMDB

Головне фото: Unsplash

