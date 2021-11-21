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Video: “Не шукайте у політиці месію”. Павло Казарін емоційно розповів про головну пастку виборців

Українці постійно шукають у виборчих бюлетенях месію, який просто прийде і вирішить всі наші проблеми. Так склалося історично... Проте чудес не буває — вважає політичний оглядач Павло Казарін. Хай як би сильно нам не хотілося вірити в протилежне. За його словами, безперечна віра у політиків, які прикидаються чарівниками, неодмінно веде до розчарувань. "Не люблю балачки про пророків та месій. Не вірю, що політик зобов'язаний бути праведником. Я звик вважати, що галочка в бюлетені — це вибір меншого зла. Бо я і сам за певних обставин здатен перетворюватись на менше або більше зло", — каже колумніст та ведучий Ранку у Великому Місті. [read_more_news]
То як, нам, українцям убезпечити себе від гірких розчарувань? І про що обов’язково потрібно пам’ятати виборцям?
Дивіться у сюжеті Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше Казарін роздумував про екватор каденції президента. Фото: pavelkazarin, Unsplash

“Не шукайте у політиці месію”. Павло Казарін емоційно розповів про головну пастку виборців
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Українці постійно шукають у виборчих бюлетенях месію, який просто прийде і вирішить всі наші проблеми.

Так склалося історично…

Проте чудес не буває — вважає політичний оглядач Павло Казарін.

Хай як би сильно нам не хотілося вірити в протилежне.

За його словами, безперечна віра у політиків, які прикидаються чарівниками, неодмінно веде до розчарувань.

“Не люблю балачки про пророків та месій. Не вірю, що політик зобов’язаний бути праведником. Я звик вважати, що галочка в бюлетені — це вибір меншого зла. Бо я і сам за певних обставин здатен перетворюватись на менше або більше зло”, — каже колумніст та ведучий Ранку у Великому Місті.

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То як, нам, українцям убезпечити себе від гірких розчарувань?

І про що обов’язково потрібно пам’ятати виборцям?

Дивіться у сюжеті Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше Казарін роздумував про екватор каденції президента.

Фото: pavelkazarin, Unsplash

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ICTV / Ранок / “Не шукайте у політиці месію”. Павло Казарін емоційно розповів про головну пастку виборців / 21.11.2021 13:35
21.11.2021 13:35

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