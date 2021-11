“Не шукайте у політиці месію”. Павло Казарін емоційно розповів про головну пастку виборців

Українці постійно шукають у виборчих бюлетенях месію, який просто прийде і вирішить всі наші проблеми.

Так склалося історично…

Проте чудес не буває — вважає політичний оглядач Павло Казарін.

Хай як би сильно нам не хотілося вірити в протилежне.

За його словами, безперечна віра у політиків, які прикидаються чарівниками, неодмінно веде до розчарувань.

“Не люблю балачки про пророків та месій. Не вірю, що політик зобов’язаний бути праведником. Я звик вважати, що галочка в бюлетені — це вибір меншого зла. Бо я і сам за певних обставин здатен перетворюватись на менше або більше зло”, — каже колумніст та ведучий Ранку у Великому Місті.

