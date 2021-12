Міс Всесвіт-2021: цікаві факти про переможницю — індійську модель Гарнааз Санду

Індійська модель Гарнааз Санду виграла конкурс і стала Міс Всесвіт-2021.

Конкурс Міс Всесвіт — це міжнародний конкурс краси, заснований у 1952 році.

Щороку за звання замагаються 80 дівчат з різних країн світу.

Однак чим займається нова Міс Всесвіт в повсякденному житті і яке місце посіла українка.

Цьогоріч корону і звання Міс Всесвіт-2021 стала 21-річна Харнааз Сандху з Індії.

На батьківщині дівчина більш відома як модель та акторка.

До речі, з всю історію існування конкурсу представниці Індії перемагали на ньому тричі.

Дівчина опікується питанням екології.

Також бере активну участь в акціях з поширення і роз’яснення інформації щодо управління відходами та про те, як можна зменшити кількість звалищ і забруднень.

Серед захоплень Міс Всесвіту є верхова їзда.

Гарнааз довоі часто постить фотографії з кіньми.

Серед найбільших рекламних компаній, Санду брала участь в зйомці національних костюмів.

У вбранні дівчина виглядає напрочуд стильно і етнічно.

Цьогоріч відбувся ювілейний 70-й конкурс Міс Всесвіт у курортному місті Ейлат на півдні Ізраїлю.

Це вже вдруге проводили конкурс з обмеженнями за час пандемії.

Оскільки кордони Ізраїлю відкриті для вакцинованих туристів, це мало дозволити тисячам людей відвідати захід.

Проте почали діяти нові обмеження для в’їзду, запроваджені за два тижні до змагання, через новий штам коронавірусу Омікрон.

Тож на захід не потрапили багато іноземців.

До речі, Міс Франція не змогла взяти участь у конкурсі, адже в неї був виявлений позитивний тест на COVID-19.

Цьогоріч Україну представляла 27-річна дівчина з Дніпра Анна Неплях.

Українка, на жаль, відсіялася на етапі вибору топ-16 красунь.

Проте дівчина не засмучується і все одно пишається собою.

