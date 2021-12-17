УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 17.12.2021 19:15
17.12.2021 19:15
Поділитися

У 48 виглядає на 20! Гайді Клум вразила шанувальників яскравим образом

У 48 виглядає на 20! Гайді Клум вразила шанувальників яскравим образом

Німецька 48-річна супермодель нещодавно відвідала звану святкову вечерю в Голлівуді в екстравагантному наряді.

На захід мама 4-х дітей прийшла в короткій сукні яскравій сукні й ботфортах. 

Думки аудиторії, як завжди, розділилися: хтось завалює Гайді компліментами й виражає свій захват від приголомшливої фігури Гайді, а хтось звинувачує зірку в тому, що вона подає дітям неправильний приклад. 

Також по темі: У халаті на голе тіло? Даша Астаф'єва поділилася новими гарячими фотографіями З оголеним торсом і в мокрих шортах. Кріштіану Роналду показав гарячі фото Роки беруть своє. Моніка Беллуччі показала нові фото для глянцю

А поки хейтери й фанати сперечалися між собою, у коментарях виникла нова дискусія: якого ж кольору сукня Клум? Рожева чи червона?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум вразила прихильників відвертим фото.

Фото: heidiklum

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Хайді Клум
17.12.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь