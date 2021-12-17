У 48 виглядає на 20! Гайді Клум вразила шанувальників яскравим образом

Німецька 48-річна супермодель нещодавно відвідала звану святкову вечерю в Голлівуді в екстравагантному наряді.
На захід мама 4-х дітей прийшла в короткій сукні яскравій сукні й ботфортах.
Думки аудиторії, як завжди, розділилися: хтось завалює Гайді компліментами й виражає свій захват від приголомшливої фігури Гайді, а хтось звинувачує зірку в тому, що вона подає дітям неправильний приклад.Також по темі: У халаті на голе тіло? Даша Астаф'єва поділилася новими гарячими фотографіями З оголеним торсом і в мокрих шортах. Кріштіану Роналду показав гарячі фото Роки беруть своє. Моніка Беллуччі показала нові фото для глянцю
А поки хейтери й фанати сперечалися між собою, у коментарях виникла нова дискусія: якого ж кольору сукня Клум? Рожева чи червона?
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Нагадаємо, раніше Гайді Клум вразила прихильників відвертим фото.
Фото: heidiklum