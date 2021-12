У 48 виглядає на 20! Гайді Клум вразила шанувальників яскравим образом

Німецька 48-річна супермодель нещодавно відвідала звану святкову вечерю в Голлівуді в екстравагантному наряді.

На захід мама 4-х дітей прийшла в короткій сукні яскравій сукні й ботфортах.

Думки аудиторії, як завжди, розділилися: хтось завалює Гайді компліментами й виражає свій захват від приголомшливої фігури Гайді, а хтось звинувачує зірку в тому, що вона подає дітям неправильний приклад.

А поки хейтери й фанати сперечалися між собою, у коментарях виникла нова дискусія: якого ж кольору сукня Клум? Рожева чи червона?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум вразила прихильників відвертим фото.

Фото: heidiklum

