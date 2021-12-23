Сексуальне декольте. Анна Сєдокова показала пишні груди та осину талію

Співачка Анна Сєдокова похизувалась стрункою фігурою.
Світлину зірка виклала в свій Інстаграм-блог.
На ній Анна позує білій корсетній сукні, що ледь прикриває декольте.
Доповнє образ розкішна зачіска у вигляді голлівудської хвилі та яскравий макіяж з червоною помадою.
До знімку Сєдокова написала довгий пост, у якому вирішила поговорити зі своїми прихильниками.
У коментарях підписники дякують за щирість і пишуть компліменти зовнішньому вигляду артистки.
За день допис встигло проглянути більше 180 тисяч користувачів.Також по темі: Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду Втілення жіночності. Анна Сєдокова підкорила мережу розкішною фігурою На ручках Санти. Гайді Клум потішила фанатів смішиним фото у образі єгипетської цариці
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Нагадаємо, нещодавно ми показували фото Анни Сєдоковой з букетом.
Фото: annasedokova