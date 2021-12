Сексуальне декольте. Анна Сєдокова показала пишні груди та осину талію

Співачка Анна Сєдокова похизувалась стрункою фігурою.

Світлину зірка виклала в свій Інстаграм-блог.

На ній Анна позує білій корсетній сукні, що ледь прикриває декольте.

Доповнє образ розкішна зачіска у вигляді голлівудської хвилі та яскравий макіяж з червоною помадою.

До знімку Сєдокова написала довгий пост, у якому вирішила поговорити зі своїми прихильниками.

У коментарях підписники дякують за щирість і пишуть компліменти зовнішньому вигляду артистки.

За день допис встигло проглянути більше 180 тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, нещодавно ми показували фото Анни Сєдоковой з букетом.

Фото: annasedokova

