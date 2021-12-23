УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 23.12.2021 16:00
23.12.2021 16:00
Поділитися

Сексуальне декольте. Анна Сєдокова показала пишні груди та осину талію

Сексуальне декольте. Анна Сєдокова показала пишні груди та осину талію

Співачка Анна Сєдокова похизувалась стрункою фігурою.

Світлину зірка виклала в свій Інстаграм-блог.

На ній Анна позує білій корсетній сукні, що ледь прикриває декольте.

Доповнє образ розкішна зачіска у вигляді голлівудської хвилі та яскравий макіяж з червоною помадою.

До знімку Сєдокова написала довгий пост, у якому вирішила поговорити зі своїми прихильниками.

У коментарях підписники дякують за щирість і пишуть компліменти зовнішньому вигляду артистки.

За день допис встигло проглянути більше 180 тисяч користувачів.

Також по темі: Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду Втілення жіночності. Анна Сєдокова підкорила мережу розкішною фігурою На ручках Санти. Гайді Клум потішила фанатів смішиним фото у образі єгипетської цариці

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, нещодавно ми показували фото Анни Сєдоковой з букетом.

Фото: annasedokova

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Анна Сєдокова, шоу-бізнес
23.12.2021 16:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь