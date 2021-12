Гола чи ні? Анна Сєдокова показала фото, де сховалася за величезним букетом

Популяна співачка Анна Сєдокова показала фото з величезним букетом.

Цим знімком вона поділилась у своєму Інстаграм.

А підписом до цього фото став персик.

Щоравда дехто з підписників не повірив Ані і написали: “Ти на цьому знімку не гола”.

Цей допис зібрав більше 52 тисяч вподобань.

Фото: annasedokova

