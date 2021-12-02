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ICTV Ранок 02.12.2021 15:20
02.12.2021 15:20
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Гола чи ні? Анна Сєдокова показала фото, де сховалася за величезним букетом

Гола чи ні? Анна Сєдокова показала фото, де сховалася за величезним букетом

Популяна співачка Анна Сєдокова показала фото з величезним букетом.

Цим знімком вона поділилась у своєму Інстаграм.

А підписом до цього фото став персик.

Щоравда дехто з підписників не повірив Ані і написали: “Ти на цьому знімку не гола”.

— Гола, гола, — відповіла в своїх сторіс, Седокова.

Цей допис зібрав більше 52 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як Анна Сєдокова дає поради дівчатам.

Фото: annasedokova

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Теги: інстаграм зірок, Анна Сєдокова, шоу-бізнес
02.12.2021 15:20



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