Гола чи ні? Анна Сєдокова показала фото, де сховалася за величезним букетом

Популяна співачка Анна Сєдокова показала фото з величезним букетом.
Цим знімком вона поділилась у своєму Інстаграм.
А підписом до цього фото став персик.
Щоравда дехто з підписників не повірив Ані і написали: “Ти на цьому знімку не гола”.
— Гола, гола, — відповіла в своїх сторіс, Седокова.
Цей допис зібрав більше 52 тисяч вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми показували, як Анна Сєдокова дає поради дівчатам.
Фото: annasedokova
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02.12.2021 15:20
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