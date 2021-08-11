УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 11.08.2021 20:20
11.08.2021 20:20
Поділитися

Втілення жіночності. Анна Сєдокова підкорила мережу розкішною фігурою

Втілення жіночності. Анна Сєдокова підкорила мережу розкішною фігурою

Співачка Анна Сєдокова продемонструвала розкішну фігуру.

Знімками в ефектному купальнику зірка поділилася у своєму інстаграмі.

Потрібно вірити в себе. Навіть коли весь світ проти. Навіть коли немає сил. Вірити і діяти, – прокоментувала співачка.

Допис артистки вподобали понад 60 тисяч користувачів.

Також по темі: Разом із чоловіком. Сєдокова поділилася гарячими знімками з Греції Богиня в купальнику. Анна Сєдокова показала пишні форми Королева грації. Анна Сєдокова похизувалася ідеальною фігурою

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: annasedokova

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Анна Седокова, зірки, шоу-біз
11.08.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь