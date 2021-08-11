Втілення жіночності. Анна Сєдокова підкорила мережу розкішною фігурою

Співачка Анна Сєдокова продемонструвала розкішну фігуру.

Знімками в ефектному купальнику зірка поділилася у своєму інстаграмі.

Потрібно вірити в себе. Навіть коли весь світ проти. Навіть коли немає сил. Вірити і діяти, – прокоментувала співачка.