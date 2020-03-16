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ICTV / Ранок / Цілющий часник: чому його варто їсти щодня / 16.03.2020 16:10
16.03.2020 16:10
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Цілющий часник: чому його варто їсти щодня


Ще у Стародавньому Єгипті часник входив до раціону будівельників, адже вважалося, що він надає сил. Які ще корисні властивості часнику відкрили з тих часів, читай уже зараз.

Ранок у Великому Місті знає, чим тебе здивувати. Тому підготував корисний матеріал. Можливо, після нього ти введеш і у свій раціон часник.

Корисні властивості часнику

Часник – це трав’яниста рослина, яка належить до сімейства цибулевих. У ній містяться сірчані сполуки, які запобігають утворенню тромбів.

Тобто часник або засоби на його основі рекомендують для розрідження крові.

Свіжий часник значно корисніший, ніж зварений, підсмажений чи спечений, адже лише у своєму природньому стані він зберігає всі корисні властивості та вітаміни.

часник фото

Отож, якими корисними властивостями володіє часник:

  • Він корисний для серцево-судинної системи
  • Зміцнює імунінітет
  • Сприяє кровообігу
  • Очищує кров від токсинів
  • Діє як протизапальний засіб. Допомагає зменшити біль
  • Стимулює мозкову активність
  • Зменшує ризик появи ракових захворювань
  • Пришвидшує процес травлення

Щоб часник приносив лише користь, достатньо з’їдати на день кілька зубчиків. Та якщо у тебе є певні проблеми зі шлунком, то з ним краще буде обережним. Не варто надто захоплюватись.

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Тепер ти знаєш усе про корисні властивості часнику. Бери їх до уваги і додавай цю диво-рослину до свого щоденного раціону, щоб твій імунітет був стійкішим до різних вірусів.

Нагадаємо, раніше ми показували, як швидко почавити часник – лайфхаки.

Фото: Unsplash

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Теги: Алла Гичка, корисні властивості, часник
16.03.2020 16:10



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