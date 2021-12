Мінус 30 кілограмів. Віктор Бронюк показав фото після схуднення

Український артист Віктор Бронюк шокував фанатів новим зовнішнім виглядом.

Світлиною після перевтілення артист виклав в свій Інстаграм.

Соліст відомого українського гурту ТІК розповів про оновлення їхньої старої доброї пісні «Олені».

На фото Віктора просто не впізнати.

За словами самого артиста, йому вже навіть було важко виступати на концертах.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті тетяни Бродської.

Фото: viktorbronyuk_official

