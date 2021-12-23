Мінус 30 кілограмів. Віктор Бронюк показав фото після схуднення

Український артист Віктор Бронюк шокував фанатів новим зовнішнім виглядом.
Світлиною після перевтілення артист виклав в свій Інстаграм.
Соліст відомого українського гурту ТІК розповів про оновлення їхньої старої доброї пісні «Олені».
На фото Віктора просто не впізнати.
За словами самого артиста, йому вже навіть було важко виступати на концертах.Також по темі: Яким Віктор Павлік був у дитинстві? Дружина співака поділилася зворушливим фото Зірки-колекціонери: на які химерні речі витрачають гроші українські артисти Ніна Матвієнко про політиків, оголений шоу-біз і секрет щасливого шлюбу. Ексклюзив | 33 за 3
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дав Віктор Бронюк.
Фото: viktorbronyuk_official