Яким Віктор Павлік був у дитинстві? Дружина співака поділилася зворушливим фото

Не показує ще обличчя молодшого сина народного артиста України Віктора Павліка, його молода дружина Катерина Реп’яхова.

Зате засвітила днями в Інстаграмі архівний знімок Віктора Франковича у дитинстві.

Також Реп’яхова пообіцяла показати сина трохи згодом.

Вже, мабуть, на відпочинку в Туреччині, куди незабаром планує податися сім’я.

