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ICTV Ранок 26.08.2021 19:00
26.08.2021 19:00
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Яким Віктор Павлік був у дитинстві? Дружина співака поділилася зворушливим фото

Яким Віктор Павлік був у дитинстві? Дружина співака поділилася зворушливим фото

Не показує ще обличчя молодшого сина народного артиста України Віктора Павліка, його молода дружина Катерина Реп’яхова.

Зате засвітила днями в Інстаграмі архівний  знімок Віктора Франковича у дитинстві.

Михайлик — копія свого батька у дитинстві, — підписала молода матуся.

Також Реп’яхова пообіцяла показати сина трохи згодом.

Вже, мабуть, на відпочинку в Туреччині, куди незабаром планує податися сім’я.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Віктор Павлік вчетверте став татом.

Фото: viktorpavlik

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Теги: інстаграм зірок, Віктор Павлік, зірки, шоу-біз
26.08.2021 19:00



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