Яким Віктор Павлік був у дитинстві? Дружина співака поділилася зворушливим фото

Не показує ще обличчя молодшого сина народного артиста України Віктора Павліка, його молода дружина Катерина Реп’яхова.
Зате засвітила днями в Інстаграмі архівний знімок Віктора Франковича у дитинстві.
Михайлик — копія свого батька у дитинстві, — підписала молода матуся.
Також Реп’яхова пообіцяла показати сина трохи згодом.
Вже, мабуть, на відпочинку в Туреччині, куди незабаром планує податися сім’я.Також по темі: Катя Осадча знову стала матусею - якими світлинами поділилися зіркові батьки Усміхнені й талановиті. Якими були зірки в дитинстві – милі фото Без вина, але з сином. Анджеліну Джолі знову застали в гостях у колишнього
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Віктор Павлік вчетверте став татом.
Фото: viktorpavlik