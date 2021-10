Ніна Матвієнко про політиків, оголений шоу-біз і секрет щасливого шлюбу. Ексклюзив | 33 за 3

“Вже у старшому віці, десь між 50 та 60” — тоді Ніна Матвієнко вперше відчула себе відомою.

Про це народна артистка України розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

За її словами, музика — це життя, а от у сучасному шоу-бізі переважає оголення, що неабияк дратує.

На запитання Олександри Кучеренко, чи треба виконавцям усім дружно змінити костюми, Матвієнко з посмішкою відповіла:

У 2016 Ніні Матвієнко було присвоєно звання почесної жительки Києва.

Коли ведуча “33 за 3” запитала артистку, що хотілося б змінити в столиці, та впевнено сказала: “Владу”, — і додала:

Співачка поділилась, що звання народної артистки дає їй на 20% більшу пенсію.

І ті 15 тисяч гривень, які вона отримує щомісяця, і є її прожитковим мінімумом.

А донька Тоня, за словами артистки, перевершила її у всьому. Навіть у вокалі.

Яка була перша думка, коли побачила майбутнього зятя Арсена Мірзояна?

У чому секрет щасливого шлюбу?

І чого ще не встигла зробити Ніна Матвієнко?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: Тоня Матвієнко

