Ніна Матвієнко про політиків, оголений шоу-біз і секрет щасливого шлюбу. Ексклюзив | 33 за 3

“Вже у старшому віці, десь між 50 та 60” — тоді Ніна Матвієнко вперше відчула себе відомою.
Про це народна артистка України розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
За її словами, музика — це життя, а от у сучасному шоу-бізі переважає оголення, що неабияк дратує.
На запитання Олександри Кучеренко, чи треба виконавцям усім дружно змінити костюми, Матвієнко з посмішкою відповіла:
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Ні, совість треба мати.
У 2016 Ніні Матвієнко було присвоєно звання почесної жительки Києва.
Коли ведуча “33 за 3” запитала артистку, що хотілося б змінити в столиці, та впевнено сказала: “Владу”, — і додала:
Не лише у столиці. Страшно сказати, але вони не люблять Україну…
Співачка поділилась, що звання народної артистки дає їй на 20% більшу пенсію.
І ті 15 тисяч гривень, які вона отримує щомісяця, і є її прожитковим мінімумом.
Найбільшим своїм досягненням Ніна Матвієнко вважає своїх внуків.
А донька Тоня, за словами артистки, перевершила її у всьому. Навіть у вокалі.
Яка була перша думка, коли побачила майбутнього зятя Арсена Мірзояна?
У чому секрет щасливого шлюбу?
І чого ще не встигла зробити Ніна Матвієнко?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Павло Казарін.
Фото: Тоня Матвієнко