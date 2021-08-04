“Політика стала шоубізнесом”: Віктор Бронюк про ТІК, владу та заборони пісень — ексклюзив | 33 за 3

“П’ятірка з 10” — так свій голос оцінив український співак, лідер гурту “ТІК” Віктор Бронюк.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко, у якому стані зазвичай пише свої пісні, Бронюк відповів:
У тверезому та культурному.
Співак зізнався, що найбільшої популярності гурту приніс перший хіт — “Олені”, але під заборону потрапляла колись зовсім інша композиція:
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За часів президента Януковича у багатьох містах на Сході нам забороняли виконувати пісню “Любити Україну”.
Ще до своєї творчої кар’єри співак потрапив у Вінницьку міську раду за запрошенням Володимира Гройсмана.
За його словами, їх об’єднує любов до рідного міста.
Бронюк розповів, що почесне звання громадянина Вінниці він отримав за активну діяльність у громадському центрі та головування благодійною організацією.
Співак також зізнався, що колись відмовився від пропозиції балотуватися у Верховну Раду. Він вважає:
Політика давно стала шоу-бізнесом, а шоу-бізнес — політикою. Вони настільки вже сплелися, що важко розрізнити.
Коли востаннє плакав Бронюк?
Що найбільше дратує його в українському менталітеті?
І кого з сучасних виконавців слухають його діти?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Юлія Мендель.
Фото: Віктор Бронюк, aakucherenko