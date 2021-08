“Політика стала шоубізнесом”: Віктор Бронюк про ТІК, владу та заборони пісень — ексклюзив | 33 за 3

“П’ятірка з 10” — так свій голос оцінив український співак, лідер гурту “ТІК” Віктор Бронюк.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, у якому стані зазвичай пише свої пісні, Бронюк відповів:

Співак зізнався, що найбільшої популярності гурту приніс перший хіт — “Олені”, але під заборону потрапляла колись зовсім інша композиція:

Ще до своєї творчої кар’єри співак потрапив у Вінницьку міську раду за запрошенням Володимира Гройсмана.

Бронюк розповів, що почесне звання громадянина Вінниці він отримав за активну діяльність у громадському центрі та головування благодійною організацією.

Співак також зізнався, що колись відмовився від пропозиції балотуватися у Верховну Раду. Він вважає:

Коли востаннє плакав Бронюк?

Що найбільше дратує його в українському менталітеті?

І кого з сучасних виконавців слухають його діти?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Юлія Мендель.

Фото: Віктор Бронюк, aakucherenko

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.