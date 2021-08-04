УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 04.08.2021 10:04
04.08.2021 10:04
Поділитися

“Політика стала шоубізнесом”: Віктор Бронюк про ТІК, владу та заборони пісень — ексклюзив | 33 за 3

“Політика стала шоубізнесом”: Віктор Бронюк про ТІК, владу та заборони пісень — ексклюзив | 33 за 3

“П’ятірка з 10” — так свій голос оцінив український співак, лідер гурту “ТІК” Віктор Бронюк.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, у якому стані зазвичай пише свої пісні, Бронюк відповів:

У тверезому та культурному.

Співак зізнався, що найбільшої популярності гурту приніс перший хіт — “Олені”, але під заборону потрапляла колись зовсім інша композиція:

За часів президента Януковича у багатьох містах на Сході нам забороняли виконувати пісню “Любити Україну”.

Також по темі: Чому Pianoboy більше не співає хіт "Слуга народу"? Ексклюзивне інтерв'ю Шурова | 33 за 3 Аліна Гросу про найдорожчий кліп, перший шлюб та "маленьку бджілку" — інтерв'ю | 33 за 3 Найкраще Бережок пародіює Зеленського? Ексклюзивне інтерв'ю з актором Дизель Шоу | 33 за 3

Ще до своєї творчої кар’єри співак потрапив у Вінницьку міську раду за запрошенням Володимира Гройсмана.

За його словами, їх об’єднує любов до рідного міста.

Бронюк розповів, що почесне звання громадянина Вінниці він отримав за активну діяльність у громадському центрі та головування благодійною організацією.

Співак також зізнався, що колись відмовився від пропозиції балотуватися у Верховну Раду. Він вважає:

Політика давно стала шоу-бізнесом, а шоу-бізнес — політикою. Вони настільки вже сплелися, що важко розрізнити.

Коли востаннє плакав Бронюк?

Що найбільше дратує його в українському менталітеті?

І кого з сучасних виконавців слухають його діти?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Юлія Мендель.

Фото: Віктор Бронюк, aakucherenko

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, ТІК
04.08.2021 10:04



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь