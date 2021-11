Ні косухам і сукням-светрам? ТОП-5 модних антитрендів осені 2021

Що більше не в моді – осінні антидренди 2021.

Мода — циклічна.

Деякі речі, які ще недавно вважались пережитком минулого, стають нашим повсякденням.

А те, що вчора ми одягали з упевненістю у своєму стилі, сьогодні вже є моветоном.

Саме про такі-от модні антитренди зараз піде мова.

Ранок у Великому Місті підготував добірку речей, які не варто одягати модницям цієї осені.

Вже котрий сезон поспіль дизайнери благають забути про декоровані джинси.

Так, не потрібно захоплюватися вишивками, стразами чи малюнками з намистинок.

До “небажаного” декору також слід віднести численні дірки та потертості.

Восени 2021 зосередься краще на прямих моделях блакитного або синього кольору.

А, якщо душа прагне бунтувати, придивися до джинсів з необробленими краями.

Приталеному короткому піджаку, як і обтислій блузі, теж не місце у твоєму осінньому гардеробі.

Звісно, якщо ти не займаєшся косплеєм офісних клерків родом із 2007 року.

Але не варто сумувати за шкільними “маломірками”.

Значно прємніше і комфортніше рухатись у вільних оверсайз-сорочках та ультрамодних блейзерах.

Вони є класичною базою будь-якого жіночого гардеробу, тому пасують абсолютно під все.

Сам по собі подовженний светр носити можна, і навіть треба.

Він не лише зігріє, а й стане чудовим поєднанням зі стильними брюками.

А от носити довгий светр, як сукню, не слід.

Кардигани просто таки створені для осінньої прохолоди.

Ця універсальна та практична накидка не лише захистить від вітряної чи вологої погоди, а й доповнить твій модний образ.

Ну, звісно, якщо це не кардиган тонкого трикотажу і без застібок.

Складно уявити, якому типу фігури такий пасуватиме.

Ось для прикладу, в’язані оверсайз-кардигани на ґудзиках.

Такі і зігріють краще й виглядатимуть стильніше.

Цей пункт, напевно, викличе масу обурення у кожної другої дівчини.

Будьмо чесними, у більшості є приталений шкіряний жакет.

Проте хочемо ми цього чи ні, восени 2021 він остаточно втратив свою актуальність.

Оскільки головним трендом є свобода рухів та максимальний комфорт, зміни обтислу косуху на більш об’ємну та вільну модель.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на осінь 2021.

Фото: Unsplash

