Чи надовго рожевий увірвався у тренди? Дизайнерка бренду LALLIER про нову колекцію

Рожевий колір став головним хітом сезону весна-літо 2021.
Але незважаючи на те, що вже прийшла пора для прохолодної та похмурої осені, цей сміливий відтінок навіть і не думає здавати свої позиції.
Чому? І чи надовго він увірвався в тренди?
Розбиралася наша Софія Сукач, яка чергує на Ukrainian Fashion Week, щоб тримати тебе в курсі всіх модних подій.Також по темі: Модні сумки 2021: ТОП-5 найбільш стильних моделей сезону Елегантний відхід від мінімалізму. Модні аксесуари на осінь 2021 Елегантна зручність. Модні сукні на осінь 2021
Дизайнерка бренду LALLIER Юлія Франц на цьогорічному Ukrainian Fashion Week представила свою нову колекцію під назвою “Killer Queen SS22”, що перекладається як “Королева спокуси”.
Одягнена у рожевий тотал-лук, Франц розповіла Ранку у Великому Місті, що у її бренд цей колір прийшов назавжди.
Рожевий — колір лише для яскравих особистостей, які не бояться увірватися в моду чи у який-небудь заклад. Словом — для таких, як я.
LALLIER позиціонує себе як бренд для тих, кому набридли “безпечні” та базові речі.
Тому в новому сезоні Юлія Франц продовжила робити ставку на трендові антиподи звичному мінімалізму та нудному монохрому.
При створенні своєї нової колекції, дизайнерка задалась питанням, як красиві аристократичні картинки 18 століття виглядали б у сучасних реаліях.
Пишні сункні тут змінились на міні-спіднички, які не ховають красивих ніжок.
А незручні корсети, що заважали дихати, просто назавжди залишились у минулому.
Проте не хвилюйся, аристократичного настрою лінійці таки вистачає.
Пишні банти, ланцюжки на талії і бедрах, рукави із сітки, а також тафта, парча, сатин, твід роблять із сучасних краль справжніх принцес, які не бояться власного сяйва.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди цієї осені.
Фото: прес-служба Ukrainian Fashion Week