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ICTV Ранок 04.09.2021 15:36
04.09.2021 15:36
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Чи надовго рожевий увірвався у тренди? Дизайнерка бренду LALLIER про нову колекцію

Чи надовго рожевий увірвався у тренди? Дизайнерка бренду LALLIER про нову колекцію

Рожевий колір став головним хітом сезону весна-літо 2021.

Але незважаючи на те, що вже прийшла пора для прохолодної та похмурої осені, цей сміливий відтінок навіть і не думає здавати свої позиції.

Чому? І чи надовго він увірвався в тренди?

Розбиралася наша Софія Сукач, яка чергує на Ukrainian Fashion Week, щоб тримати тебе в курсі всіх модних подій.

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Дизайнерка бренду LALLIER Юлія Франц на цьогорічному Ukrainian Fashion Week представила свою нову колекцію під назвою “Killer Queen SS22”, що перекладається як “Королева спокуси”.

Одягнена у рожевий тотал-лук, Франц розповіла Ранку у Великому Місті, що у її бренд цей колір прийшов назавжди.

Рожевий — колір лише для яскравих особистостей, які не бояться увірватися в моду чи у який-небудь заклад. Словом — для таких, як я.

LALLIER позиціонує себе як бренд для тих, кому набридли “безпечні” та базові речі.

Тому в новому сезоні Юлія Франц продовжила робити ставку на трендові антиподи звичному мінімалізму та нудному монохрому.

При створенні своєї нової колекції, дизайнерка задалась питанням, як красиві аристократичні картинки 18 століття виглядали б у сучасних реаліях.

Пишні сункні тут змінились на міні-спіднички, які не ховають красивих ніжок.

А незручні корсети, що заважали дихати, просто назавжди залишились у минулому.

Проте не хвилюйся, аристократичного настрою лінійці таки вистачає.

Пишні банти, ланцюжки на талії і бедрах, рукави із сітки, а також тафта, парча, сатин, твід роблять із сучасних краль справжніх принцес, які не бояться власного сяйва.

нова колекція LALLIER

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди цієї осені.

Фото: прес-служба Ukrainian Fashion Week

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Теги: UKRAINIAN FASHION WEEK, мода, модні тренди
04.09.2021 15:36



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