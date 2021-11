Екохутро, маскулінність та п’янка лаванда: модні тренди на зиму 2021

Які речі будуть модними взимку 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди наступного сезону.

Вже зовсім скоро нас накриють передсвятковий настрій та морозна свіжість.

До речі, остання зовсім не є причиною відкласти оновлення гардеробу на весну.

Адже дизайнери приготували на зиму 2021 чимало цікавеньких трендів.

Саме про них Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Напевно, кожна сучасна леді може похизуватися наявністю пари-трійки ділових костюмів у своєму гардеробі.

І не дивно чому — вони комфортні, практичні та ще й в біса стильні!

Цього сезону дизайнери ставлять ставку на тейлоринг або такий собі маскулінний стиль для прекрасної статі.

Найприємніше те, що цей стильний оверсайз є дуже доречним для зимових холодів.

Взимку гріх не скористатися розмаїттям різних типів затишної та теплої в’язки.

Саме тому, окрім маскулінного стилю варто подбати ще й про свою жіночність та ніжність, озброївшись сукнею із утепленого трикотажу.

В особливій пошані будуть подовжені моделі-футляри з елементами великої візерункової в’язки.

Шовкові нитки або так звані торочки увірвались на модні подіуми ще восени 2021.

І в холодну пору своїх позицій вони здавати не збираються.

Цей декоративний елемент прийшов до нас від ковбоїв і знайшов своє втілення на базових сукнях з довгими рукавами, замшевих парках і сумках.

Тому сміливо роби акцент на торочки, як у святкових, так і в повсякденних образах.

Подібно до білої сорочки та маленької чорної сукні, денім ніколи не втратить своєї акутальності.

Ось і цього сезону всі його похідні знову в модному строю.

Щоправда, є одне “але”: йдеться саме про джинси, сукні, сорочки та комбінезони з насичено-синього деніму.

Виглядає це все дуже стильно.

Щоб ти не думав(-ла), що взимку акутальним буде лише темно-синій, дизайнери подарували нам ще один приємний тренд.

Незважаючи на класичну кольорову палітру холодної пори року, саме лавандовий вважається найбільш модним відтінком цього сезону.

Неважливо — з’являється він на розкішній вечірній сукні чи на дутому пуховику — ніжний та магічний колір усьому дарує елегантність.

На щастя для всіх нас та нашої планети, тренд на екологічність та усвідомлене споживання набирає обертів з кожним новим сезоном.

Тому взимку 2021 дизайнери закликають робити вибір на користь штучного хутра.

Серед верхнього одягу найбільш актуальним цієї зими є старий добрий пуховик.

Дизайнери не поскупилися на величезну кількість варіацій дутих курток.

Фото: Pexels

