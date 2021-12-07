Справжня силачка. Хайді Клум шокувала шанувальників відвертим фото зі штангою

48-річна супермодель Хайді Клум вразила фанатів фотографією у дуже відвертому купальнику.
Таким гарячим знімком зі штангою красуня привітала підписників свого Instagram з початком робочого тижня.
О це так мотивація…
Готова до тижня… Вперед, — прокоментувала Гайді.
А от коментарі під своїм фото, як завжди закрила.
І правильно.
Нащо читати ту критику, яка базується на ейджизмі.
Погодьмося, кожна мріє виглядати так, як Гайді Клум у своїй 48…
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Хайді Клум шокувала підписників оголеним фото.
Фото: giphy
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07.12.2021 18:00
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