Справжня силачка. Хайді Клум шокувала шанувальників відвертим фото зі штангою

48-річна супермодель Хайді Клум вразила фанатів фотографією у дуже відвертому купальнику.

Таким гарячим знімком зі штангою красуня привітала підписників свого Instagram з початком робочого тижня.

О це так мотивація…

А от коментарі під своїм фото, як завжди закрила.

І правильно.

Нащо читати ту критику, яка базується на ейджизмі.

Погодьмося, кожна мріє виглядати так, як Гайді Клум у своїй 48…

Фото: giphy

