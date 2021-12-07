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ICTV Ранок 07.12.2021 18:00
07.12.2021 18:00
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Справжня силачка. Хайді Клум шокувала шанувальників відвертим фото зі штангою

Справжня силачка. Хайді Клум шокувала шанувальників відвертим фото зі штангою

48-річна супермодель Хайді Клум вразила фанатів фотографією у дуже відвертому купальнику.

Таким гарячим знімком зі штангою красуня привітала підписників свого Instagram з початком робочого тижня.

О це так мотивація…

Готова до тижня… Вперед, — прокоментувала Гайді.

А от коментарі під своїм фото, як завжди закрила.

І правильно.

Нащо читати ту критику, яка базується на ейджизмі.

Погодьмося, кожна мріє виглядати так, як Гайді Клум у своїй 48…

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Хайді Клум шокувала підписників оголеним фото.

Фото: giphy

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Теги: інстаграм зірок, Хайді Клум, шоу-бізнес
07.12.2021 18:00



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