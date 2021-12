5 історичних перемог: як українці били московитів?

5 визначних перемог українського війська над Росією.

Українське військо здатне перемогти московського агресора.

Напередодні, 6 грудня, Україна відзначила 30 річницю створення Збройних Сил. Їхнє ключове значення для існування держави нація усвідомила лише з початком війни Росії проти України.

Особливо зараз – на тлі чергового інформаційно-мілітаристського угару з боку агресивної Москви.

Збройним силам України, які прямо у ці хвилини захищають нашу країну і націю від ворога, суспільство довіряє найбільше з-поміж усіх державних інститутів.

Утім історія українського війська не обмежена рамками лише останніх 30 років.

Українці обороняються від московської агресії щонайменше уже пів тисячоліття – і самотужки, і в складі інших армій. У нашій історії є як болючі поразки, так і славетні перемоги.

У 1514 році – за пів тисячоліття до початку нинішньої війни Росії проти України – українці разом з литовцями, білорусами і поляками розбили московитів під Оршею.

Поблизу міста Орші, нині на території Білорусі, 80-тисячне московське військо натрапило на 35-тисячне військо Великого Князівства Литовського і Руського. Тобто в три рази московитів більше.

Олександр Палій розповідає:

У ті часи Москва перманентно воювала проти Великого Князівства Литовського, аби поневолити білоруські та українські землі, які входили до його складу.

Московити напирали, намагались ослабити Князівство гібридно, майже як сьогодні.

Вже тоді ворог використовув підкуп і обман.

Фото: Unsplash

