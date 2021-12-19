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Video: Незакритий гештальт. Навіщо насправді Україна потрібна Кремлю

Останніми місяцями Путін активно розгойдує Україну. Москва загрожує війною, брязкає зброєю і вимагає від НАТО відмовитись від нашої країни. Але коли Кремль говорить про те, що вступ України до НАТО несе військову загрозу Росії, це неправда. Тому що мотиви Москви криються зовсім в іншому. Достатньо подивитись на карту. Протяжність сухопутних російських кордонів – 22 тисячі кілометрів. При цьому сухопутні кордони з країнами НАТО становлять лише 1400 км. Вступ України до північноатлантичного альянсу збільшить цю цифру приблизно на дві тисячі кілометрів. Але все це ніяк не підтверджує улюблену кремлівську тезу про те, що Росія знаходить «у кільці ворогів». [read_more_news] Насправді Росія боїться не вступу України до північноаталантичного альянсу. А чого боїться Кремль? Дивіться у сюжеті Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Фінляндія захотіла в Нато. Фото: Unsplash

Незакритий гештальт. Навіщо насправді Україна потрібна Кремлю
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Останніми місяцями Путін активно розгойдує Україну. Москва загрожує війною, брязкає зброєю і вимагає від НАТО відмовитись від нашої країни.

Але коли Кремль говорить про те, що вступ України до НАТО несе військову загрозу Росії, це неправда. Тому що мотиви Москви криються зовсім в іншому.

Достатньо подивитись на карту. Протяжність сухопутних російських кордонів – 22 тисячі кілометрів. При цьому сухопутні кордони з країнами НАТО становлять лише 1400 км.

Вступ України до північноатлантичного альянсу збільшить цю цифру приблизно на дві тисячі кілометрів.

Але все це ніяк не підтверджує улюблену кремлівську тезу про те, що Росія знаходить «у кільці ворогів».

Також по темі: Україна стане членом НАТО до 2030 року? Як на обнадійливі прогнози реагують у Кремлі Що заважає Україні вступити до НАТО? РФ боїться вступу України в НАТО? Чи правдиві міфи про Північноатлантичний альянс

Насправді Росія боїться не вступу України до північноаталантичного альянсу. А чого боїться Кремль?

Дивіться у сюжеті Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Фінляндія захотіла в Нато.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Незакритий гештальт. Навіщо насправді Україна потрібна Кремлю / 19.12.2021 14:00
19.12.2021 14:00

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